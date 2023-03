Offrez-vous la technologie QLED et profitez de la télévision TCL QLED 4K 55’’ à moins de 600 euros avec Krëfel (-25% de réduction)

Regardez la télévision en très haute définition avec la télévision TCL QLED 55C731 55 pouces

Moins connu que ses concurrents sur le marché, le fabricant chinois TCL propose des télévisions de qualité à des prix très intéressants. C’est le cas de la télévision TCL QLED 55C731 55 pouces qui vous offre la technologie QLED à moins de 600 €. Son écran QLED 4K Ultra HD vous offre des images d’une qualité exceptionnelle, avec des couleurs intenses d’une résolution de 3840x2160 pixels. Grâce à la puissance de son processeur Quad Core et de son taux de rafraîchissement de 120 Hz, ses images seront toujours d’une fluidité incomparable. Vous ne raterez aucune action de vos séries et films préférés. Pour vous offrir un son audio cinéma, la télévision TCL QLED 55C731 55 pouces est équipée de 2 haut-parleurs Dolby Atmos de 20W. En y ajoutant une barre de son, vous pouvez créer un véritable home cinema au cœur de votre salon. La télévision TCL QLED 55C731 55 pouces est une Smart TV. Elle fonctionne sous le système d’exploitation Google TV. Elle vous donne accès très facilement à vos applications préférées comme Netflix, Amazon Prime Vidéo, YouTube ou encore Disney+. Elle vous permet également de jouer en ligne grâce à Game Master Pro. Grâce au WIFI et au Bluetooth, vous pouvez très facilement y connecter votre smartphone ou votre tablette pour y diffuser vos photos et vidéos et les partager avec vos amis et votre famille.

Offrez-vous la télévision TCL QLED 55C731 55 pouces à moins de 600 €

La télévision TCL QLED 55C731 55 pouces est une télévision polyvalente. Elle vous permet de bénéficier d’images et d’un son de très haute qualité pour transformer votre salon en home cinéma. Elle vous permet également de vous divertir. En plus, elle est très design avec ses bords fins et épurés. Elle trouvera très facilement sa place dans votre salon. Habituellement vendue 799 €, Krëfel propose actuellement la télévision TCL QLED 55C731 55 pouces au prix canon de 599 €, soit 25% de remise. Une télévision Full HD à ce prix-là, c’est plutôt rare. Profitez-en avant qu’il ne soit trop tard.