Dyson : MediaMarkt surprend la toile avec cette offre incroyable sur l’aspirateur balai V8 Origin vendu à moins de 280 euros !

Dyson V8 Original : l’expertise Dyson à petit prix

Depuis des années, Dyson est le leader mondial des aspirateurs sans sacs et des aspirateurs balai. La marque est reconnue comme l’experte sur le marché. Très performants, le prix des aspirateurs balai Dyson peuvent vite grimper. Dyson propose néanmoins quelques références à des prix abordables. C’est le cas de l’aspirateur balai Dyson V8 Origin. C’est un aspirateur balai d’un excellent rapport qualité-prix. Il est très efficace sur tous les types de sols grâce à sa puissance d’aspiration de 425W. Carrelages, parquets, moquettes, tapis ou encore béton ciré, aucune poussière ne lui résiste. Avec son poids léger de 2,5 kilos et son bras télescopique, vous pouvez l’utiliser très facilement sur les murs, les plafonds, les rideaux et même sur vos canapés et sièges auto. L’aspirateur balai Dyson V8 Origin est équipé d’une brosse Motorbar, exclusivité Dyson. Cette brosse permet d’aspirer les poils d’animaux avec efficacité sans qu’ils ne s’emmêlent. Elle est également très performante pour ramasser les petits et les gros débris. L’aspirateur balai Dyson V8 Origin est également doté d’un suceur. Il est parfait pour aspirer la poussière sur vos plinthes et dans tous les recoins parfois difficiles d’accès. Vous l’aurez compris, l’aspirateur balai Dyson V8 Origin est votre meilleur allié pour une maison propre et saine.

Le prix de l’aspirateur balai Dyson V8 Origin est en chute libre avec MediaMarkt

L’aspirateur balai Dyson V8 Origin est très performant grâce à son filtre cyclonique. Il est aussi très hygiénique. Son bac à poussière de 0,54 litres se vide facilement dans votre poubelle d’une seule main. Vous pouvez également le nettoyer en le passant sous l’eau. Pour ne rien gâcher, l’aspirateur balai Dyson V8 Origin vous offre une autonomie de 40 minutes, ce qui est largement suffisant pour passer l’aspirateur dans toute votre maison. Habituellement vendu 329 €, MediaMarkt propose actuellement l’aspirateur balai Dyson V8 Origin à 279 €. Cela vous permet d’économiser 50 €. C’est un prix canon pour un aspirateur balai de qualité Dyson. Un conseil, profitez-en vite avant qu’il ne soit trop tard. Si vous commandez avant 22h, MediaMarkt vous livre gratuitement dès demain.