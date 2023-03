Boostez votre pouvoir d’achat avec les Collect&Go Deals de Colruyt !

Consommez malin avec les Collect&Go Deals

En ces temps de crise, il est possible de réaliser des économies sans se priver. Une des solutions, ce sont les Collect&Go Deals de Colruyt. Ils vous permettent d’économiser jusqu’à -80% sur une large gamme de produits de la vie courante, non périssables. Vous y trouverez de la lessive, des tablettes pour lave-vaisselle, du liquide vaisselle, du gel douche, du shampoing, des lingettes, des produits ménagers, mais aussi des culottes, des protections hygiéniques ou encore des brosses à dent et du dentifrice. Comment Colruyt arrive à vous proposer des prix aussi bas ? Tout simplement en vous permettant de les acheter en gros. Il s’agit de produits non périssables, vous pouvez donc les stocker très facilement, sans craindre une date de péremption. Une autre astuce pour maîtriser votre budget, c’est de faire vos courses en ligne. Cela vous permet de choisir les produits au meilleur rapport qualité/prix et de ne pas subir les tentations que l’on peut avoir en magasin. Avec Colruyt, c’est très facile. Il vous suffit de vous rendre sur le site de Colruyt ou de Bio Planet et de remplir votre panier. Vous allez ensuite le récupérer dans l’un des points de retrait le plus proche de chez vous. Votre panier dépasse les 60 € ? Vous bénéficiez alors de la livraison gratuite à domicile. Avec Colruyt, faire vos courses va devenir un plaisir !

Quels sont les meilleurs Deals de la semaine ?

Chaque semaine, les Collect&Go Deals de Colruyt vous proposent de nouvelles affaires. Pour ne pas les rater, abonnez-vous sans attendre à la newsletter Collect&Go Deals. Si vous repérez un Deal qui vous intéresse, un conseil, ne tardez pas à le décrocher. Ces offres exceptionnelles sont disponibles jusqu’à l’épuisement des stocks et peuvent partir très rapidement. Cette semaine, nous avons repéré pour vous :