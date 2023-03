« Lol qui rit sort » saison 3 : la deuxième partie est sortie, découvrez comment la regarder en streaming !

« Lol qui rit sort », un début de saison très prometteur

Cela fait déjà une semaine que les 4 premiers épisodes de « Lol qui rit sort » sont disponibles sur Amazon Prime Video. Cette semaine, la 2ème et dernière partie sera disponible et nous dévoilera la grand gagnant de ce show hilarant. Toujours orchestré par Philippe Lacheau, ce sont 10 candidats qui s’affrontent lors de cette 3ème saison. Qui de Jonathan Cohen, Pierre Niney, Leïla Bekthi, Virginie Efira, Gad Elmaleh, Géraldine Nakache, François Damiens, Laura Felpin, Adèle Exarchopoulos et Paul Mirabel emportera la victoire ? Pour rappel, la règle du jeu est simple. Chaque candidat à un objectif : ne surtout pas rire, et tout faire pour faire rire les autres. Pour cela tout est permis. Entre sketchs et blagues, chacun use de stratagèmes pour faire craquer les autres. Le grand gagnant recevra un chèque de 55 000 € à remettre à l’association de son choix. Les autres candidats devront se partager 45 000 € au profit de leurs associations respectives. Cette saison 3 est une pépite. Si cela n’est pas encore fait, courez vite regarder les 4 premiers épisodes de la 1ère partie, avant de découvrir la suite.

La deuxième partie de « Lol qui rit sort » est disponible sur Amazon Prime Video

Dès aujourd’hui, la deuxième partie de « Lol qui rit sort » est disponible sur Amazon Prime Video. Pour la regarder c’est très simple. Soit vous disposez d’un compte Amazon Prime. Il suffit alors de vous y connecter pour avoir accès à toute l’offre d’Amazon Prime Video. Vous n’avez pas de compte Amazon Prime ? Il suffit de le créer en quelques clics. En plus d’accéder à la deuxième partie de « Lol qui rit sort », votre compte Amazon Prime Video vous permettra de regarder de nombreux films et séries. Vous profiterez également de l’accès à certaines chaines comme OCS, Starplay, Gulli ou encore Géo. Profitez-en vite ! En ce moment, Amazon Prime Video vous offre 30 jours d’essai. Après ce mois gratuit, votre abonnement sera facturé 69,90 € pour l’année, soit moins de 6 €/mois. Un conseil, foncez !