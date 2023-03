Bon plan : profitez de 100 euros de réduction immédiate sur ce PC gamer Asus ROG chez Coolblue

Testez vite les performances du PC Gamer Asus Rog Strix G15

Cela peut être difficile de trouver un PC qui vous accompagnera parfaitement dans toutes vos tâches quotidiennes pour travailler, aller sur internet ou regarder un film en streaming, et qui est suffisamment performant pour pouvoir jouer à des jeux vidéo puissants. Le PC Gamer Asus ROG Strix G15 fait partie de ces ordinateurs portables polyvalents. Il est parfait pour consulter internet, gérer vos emails et travailler sous Word, Excel ou encore Powerpoint. Avec son processeur AMD Ryzen 7 et sa mémoire vive de 16 Go, il est également adapté au gaming, ainsi qu’au montage vidéo. Grâce à sa carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650, vous pouvez jouer à des jeux vidéo comme League of Legends ou encore Fortnite, avec les paramètres les plus élevés. Le PC Gamer Asus ROG Strix G15 peut effectuer plusieurs tâches simultanément très facilement. C’est parfait pour les gameurs qui souhaitent par exemple streamer leur jeu sur Twitch ou d’autres réseaux. Son écran Full HD de 15 pouces 144 Hertz, vous offre des images de très belle qualité, fluides et sans saccades, même pendant les actions de tirs de votre jeu vidéo. Le PC Gamer Asus ROG Strix G15 va vite devenir votre compagnon préféré, de jour comme de nuit. Avec lui, il est très facile de continuer à jouer dans l’obscurité grâce à son clavier rétroéclairé.

Profitez de 100 € de remise sur le PC Gamer Asus ROG Strix G15 avec Coolblue

Le PC Gamer Asus ROG Strix G15 est un ordinateur portable polyvalent qui saura répondre à tous vos besoins. Il dispose d’une capacité de stockage de 512 Go. C’est parfait pour conserver toutes vos photos, vidéos et applications préférées. Avec son poids léger de 2,1 kg, vous pourrez l’emporter partout et en profiter à tout moment. Le prix public du PC Gamer Asus ROG Strix G15 est de 1049 €. Le spécialiste du high-tech CoolBlue le propose actuellement à 949 €, soit une réduction de 100 €. En plus, pour tout achat du PC Gamer Asus ROG Strix G15, Coolblue vous offre 3 mois d’Apple TV+, d’une valeur de 20,97 € ainsi qu’une licence gratuite d’un an pour l’antivirus Norton 360 Deluxe. Profitez-en vite. Pour toute commande passée avant minuit, Coolblue vous livre gratuitement le lendemain.