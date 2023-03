Découvrez la puissance des smartphones Google et offrez-vous le Google Pixel 6A 128 Go à moins de 350 € avec Amazon

Google Pixel 6A : un smartphone au très bon rapport qualité/prix

Les choses changent dans l’univers des smartphones. Tout le monde souhaite avoir un smartphone performant sans pour autant dépenser plus de 1000 € pour un iPhone ou un Samsung. Google l’a bien compris en proposant une gamme de smartphones puissants à moins de 500 €. C’est le cas du Google Pixel 6A. Ce smartphone vous offre des performances haut de gamme grâce à son processeur Google Tensor. Avec le Google Pixel 6A 128 Go vous pouvez ouvrir plusieurs applications en même temps, surfer sur internet ou sur les réseaux sociaux de manière rapide et fluide. Doté d’un écran OLED Full HD de 6,1 pouces, le Google Pixel 6A 128 Go est parfait pour consulter vos applications préférées avec un confort de lecture optimal. Il est équipé d’un appareil photo de 8 mégapixels à l’avant, parfait pour créer des selfies ou passer des appels vidéo de qualité. Le Google Pixel 6A 128 Go dispose également d’un appareil photo intelligent grand angle de 12,2 mégapixels à l’arrière. Grâce à la fonctionnalité anti-flou, il vous permet de prendre des photos d’une netteté incroyable. Avec Real Tone, il sublime les couleurs de peau de vos portraits de manière authentique. Le Google Pixel 6A 128 Go est également doté du mode nuit, idéal pour réaliser de belles photos et vidéos en 4K quelle que soit la luminosité, même quand il fait très sombre.

Le prix du Google Pixel 6A 128 Go chute avec Amazon

Le Google Pixel 6A 128 Go est un smartphone conçu pour durer. Les mises à jour se font automatiquement pour vous permettre de bénéficier du meilleur de votre téléphone au quotidien. Son écran est conçu en verre Corning Gorilla 3. Il est donc très résistant aux chocs, à la poussière et à l’eau. Grâce à sa batterie adaptative de 4410 mAh, il vous offre jusqu’à 72h d’autonomie en mode ultra économiseur de batterie. Il est doté de la charge rapide. En cas de besoin, elle vous permet de recharger le Google Pixel 6A 128 Go pour plusieurs heures en seulement quelques minutes. Le Google Pixel 6A 128 Go propose de belles performances et n’a rien à envier à ses concurrents souvent plus chers. En ce moment, Amazon fait chuter son prix en le proposant au prix canon de 339 € au lieu de 459 €. Cela vous permet d’économiser 120 € ! Un conseil, profitez-en vite.