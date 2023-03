Dyson : offrez-vous l’aspirateur balai V8 Extra à moins de 300 € avec MediaMarkt

Dites stop à la poussière avec l’aspirateur balai Dyson V8 Extra

On ne présente plus Dyson ! C’est la référence sur le marché des aspirateurs balai sans fil et sans sac. Ses aspirateurs balai sont reconnus pour leurs performances et leur efficacité. Souvent vendus plus de 500 €, Dyson propose quelques modèles moins chers, et tout aussi efficaces. C’est le cas de l’aspirateur balai Dyson V8 Extra. Grâce à sa puissance de 425W, à sa technologie de filtre avancé et à son système de filtration unique qui capture les particules microscopiques jusqu’à 0,3 micron, l’aspirateur balai Dyson V8 Extra vous offre un nettoyage de haute qualité. C’est l’allié parfait pour chasser la poussière, les allergènes et les bactéries sur tous vos sols : carrelages, parquets, moquettes, tapis ou encore béton ciré. Sa brosse Motorbar élimine très facilement les saletés, cheveux et poils d’animaux, sans les emmêler. Sa mini-brosse est quant à elle parfaite pour accéder aux endroits les plus difficiles d’accès. Grâce à son poids léger de 2,5 kilos et à son bras télescopique, vous passerez l’aspirateur très facilement sur les murs, les plafonds, les rideaux, mais aussi sur vos canapés et sièges auto. Aucune poussière ne lui résiste ! L’aspirateur balai Dyson V8 Extra possède 2 modes de puissance pour s’adapter à tous vos besoins. Le mode MED optimise sa puissance d’aspiration, tandis que le mode BOOST la multiplie. Vous pouvez très facilement passer d’un mode à l’autre et vérifier la puissance d’aspiration sur son écran LCD lumineux, ainsi que le niveau de la batterie. L’aspirateur balai Dyson V8 Extra de 40 minutes, parfait pour chasser la poussière dans toute la maison.

Offrez-vous l’aspirateur balai Dyson V8 Extra à moins de 300 € avec MediaMarkt

L’aspirateur balai Dyson V8 Extra est l’allié d’une maison propre et saine. Il est très facile d’entretien. Son bac à poussière de 540 ml se vide facilement dans la poubelle et passe sous l’eau pour une hygiène parfaite. Son filtre est également très facile à remplacer et à entretenir. En résumé, l’aspirateur balai Dyson V8 Extra a vraiment tout pour plaire. Vendu habituellement 349 €, MediaMarkt le propose actuellement à 299 €. Cela vous permet de bénéficier de 50 € de remise. Un aspirateur balai qui propose ces performances à ce prix-là, c’est suffisamment rare pour en profiter. Si vous commandez avant 22h, MediaMarkt vous livre gratuitement dès demain.