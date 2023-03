Apple : grâce cette astuce, offrez-vous les AirPods Max à moins de 500 €

Écoutez votre musique en très haute qualité avec les AirPods Max

Entre des écouteurs sans fil et un casque audio sans fil, votre cœur balance ? Les AirPods Max vont certainement faire pencher la balance vers le casque audio. Conçus avec des coussinets à mémoire de forme, ils sont très confortables et s’adaptent parfaitement à votre oreille. Leur bandeau en acier inoxydable est très léger. Il est recouvert de mesh, un tissu très respirant souvent utilisé pour fabriquer des t-shirts de sport. Une fois sur vos oreilles, vous oublierez que vous portez un casque audio. Grâce au Bluetooth, les AirPods Max sont compatibles avec l’iPhone, l’Ipad, l’Apple Watch et les Macbook, mais aussi avec tous les smartphones, tablettes et ordinateurs d’autres marques. Les AirPods Max vous promettent des heures et des heures d’écoute. Vous pourrez profiter de votre musique, de vos podcasts et de vos livres audios avec un son Dolby Surround de très haute qualité. Les AirPods Max vous proposent 2 modes d’écoute. Le mode réduction active du bruit bloque les sons ambiants pour vous immerger à 100% dans votre musique. Quant au mode transparence, il vous permet de profiter de vos sons préférés tout en entendant ce qu’il se passe autour de vous. Grâce à la Digital Crown, vous pouvez passer d’un mode à l’autre en toute simplicité. La Digital Crown vous permet également de monter ou de baisser le volume sonore, ou de changer de musique.

Des AirPods Max à moins de 500 € ? C’est possible avec Back Market

Le meilleur plan pour pouvoir obtenir les AirPods Max au meilleur prix, c’est d’opter pour le reconditionné. C’est un très bon moyen pour vous offrir le meilleur du high-tech à des prix défiants toute concurrence comme nous vous l’expliquions dans cet article. Back Market, le spécialiste des produits reconditionnés, propose actuellement des AirPods Max en parfait état à 499 €. Pour rappel, le prix des AirPods Max neuf sont de 629 €. Les acheter avec Back Market vous permet donc d’économiser 20% par rapport au prix du neuf, soit 130 €. Un conseil, foncez vite tant qu’ils sont disponibles ! Avec Back Market, vous ne prenez aucun risque. Vous avez 30 jours pour tester le produit, satisfait ou remboursé. Vous disposez également d’une garantie de 12 mois.