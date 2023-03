Pour célébrer la Journée du Sommeil, Emma Matelas vous offre 40% de remise sur son matelas Original

Matelas Original : le matelas référence d’Emma Matelas

En quelques années, Emma Matelas a réussi à s’imposer comme un des leaders sur le marché de la literie haut de gamme. L’aventure a commencé avec la création du matelas Original, qui est encore aujourd’hui le matelas le plus vendu en France et le plus primé en Europe. Le matelas Original est un matelas en mousse. Il est conçu avec 4 couches, pour vous offrir 4 fois plus de confort. La première couche, la housse ultra-dry, régule votre température. Pratique, elle se retire et peut facilement passer en machine pour plus d’hygiène. La deuxième couche, la mousse Airgocell est une innovation Emma. Elle apporte de la douceur et évacue la chaleur du corps pour éviter d’avoir trop chaud la nuit. La troisième couche est la mousse à mémoire de forme. Elle aligne votre colonne vertébrale grâce à une pression distribuée de façon homogène. Enfin, la mousse HRX limite le mal de dos en absorbant vos mouvements. En résumé, le matelas Original d’Emma Matelas est parfait. Il s’adapte à tous les corps et à toutes les positions de sommeil. Il améliore la qualité de votre sommeil en prenant soin de votre dos.

Profitez de 40% de remise sur le matelas Original d’Emma Matelas

Comme le rappelle la Journée internationale du sommeil, qui a lieu le 17 mars, la qualité de votre sommeil est un élément indispensable pour prendre soin de votre forme et de votre santé. Pour cela, la qualité de votre matelas n’est pas à négliger. Si votre matelas s’affaisse, forme des creux ou est tâché, c’est le signe qu’il faut le renouveler. Pour vous aider à prendre soin de votre santé et votre sommeil, Emma Matelas vous fait profiter d’une remise exceptionnelle de -40% sur son matelas Original. Le matelas Original pour 2 personnes, d’une dimension 160x200cm est actuellement à 635,40 € au lieu de 1059 €. Profitez vite de ce prix canon pour vous acheter ce matelas Made in France, certifié Oeko Tex. Pour que vous soyez certain de faire le bon choix, Emma Matelas vous offre 100 nuits d’essai et garantit tous ses matelas pendant 10 ans.