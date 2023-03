La collection des films James Bond avec Daniel Craig est disponible dès aujourd’hui sur Amazon Prime Video !

James Bond : une saga culte depuis 1965

Depuis leur première diffusion en 1965, les films de la saga James Bond, créés par Ian Fleming, connaissent un succès incontestable. Entre action, glamour et suspense, les films de la saga James Bond ont toujours su se renouveler et s’adapter à leur public. De nombreux acteurs ont endossé le rôle principal de l’agent 007 : Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ou encore Daniel Craig qui incarne James Bond depuis 2006. Daniel Craig, très masculin et assez éloigné du côté très british des précédents James Bond, a su s’imposer dans ce rôle à travers les 5 films qu’il a tourné. C’est toute la collection des James Bond incarnés par Daniel Craig qu’Amazon Prime Video ajoute à son catalogue dès le 15 mars. Vous pourrez y voir et revoir Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre et Mourir Peut Attendre, le dernier opus joué par Daniel Craig. Un nouvel acteur incarnera prochainement James Bond. On ne sait pas encore de qui il s’agit.

La collection James Bond avec Daniel Craig est disponible sur Amazon Prime Video

Amazon Prime Video enrichit son catalogue de films et séries. Après le succès de The Last of Us, de Cœurs Noirs et du show « Lol qui rit sort ! », c’est du côté du cinéma qu’Amazon Prime Video se tourne en proposant toute la collection des James Bond avec Daniel Craig. Pour y accéder, rien de plus simple, il suffit de vous connecter à votre compte Amazon Prime. Vous aurez alors automatiquement accès à Amazon Prime Video. Vous n’êtes pas encore client Amazon Prime ? Pour vous inscrire, il suffit de vous rendre sur le site Amazon Prime Video et de créer votre compte en quelques clics. Vous aurez alors accès à tout le catalogue de films et séries proposés par Amazon Prime Video. Vous pourrez également profiter d’un accès gratuit à des chaînes comme StarPlay, Gulli, OCS ou encore Géo. En ce moment, Amazon vous offre 30 jours d’essai gratuit à Amazon Prime Video. Après l’essai, l’abonnement vous coûtera 69,90 € par an. Les étudiants bénéficient d’une offre encore plus alléchante. Ils disposent de 60 jours d’essai gratuit. Leur abonnement leur coûtera ensuite seulement 24,95 € par an.