Bon plan : le prix de l’imprimante tout-en-un Deskjet de HP passe sous la barre de 50 € !

Imprimante tout-en-un Deskjet 2720 e de HP : pratique et polyvalente

Avoir une imprimante chez soi est devenu essentiel à l’ère du tout numérique. C’est un équipement très utile pour toute la famille, que ce soit pour imprimer des documents administratifs, pour le travail ou encore pour l’école. Une imprimante est également très utile pour imprimer ses photos depuis chez soi. L’imprimante tout-en-un Deskjet 2720 e de HP répond à tous ces besoins. Cette imprimante couleur à jet d’encre permet d’imprimer, de copier et de numériser parfaitement tous vos documents. L’imprimante tout-en-un Deskjet 2720 e de HP imprime vos documents monochromes avec une résolution d’impression de 1200x1200 dpi, et vos documents couleurs avec une résolution d’impression de 4800x1200 dpi. Pratique, elle ne dispose que de 2 cartouches d’encre : une cartouche noire HP 305 XL, et une cartouche multi couleurs HP 305 XL. Elle se connecte facilement à distance avec tous vos appareils, smartphones, tablettes et ordinateurs grâce au WIFI. Elle est également dotée d’un port USB. L’imprimante tout-en-un Deskjet 2720 e de HP mesure 42,5cm de large, pour 30,4cm de profondeur et 15,4cm de hauteur. Grâce à ce format compact, elle trouvera très facilement sa place dans votre maison.

Achetez l’imprimante tout-en-un Deskjet 2720 e de HP à moins de 50 euros

L’imprimante tout-en-un Deskjet 2720 e de HP est très pratique. Elle est compatible avec le service Instant Ink. Il s’agit d’un forfait d’impression mensuel qui vous permet de faire des économies. Vous choisissez le forfait qui correspond à votre utilisation. Ensuite, l’imprimante tout-en-un Deskjet 2720 e de HP s’occupe de tout en commandant elle-même vos cartouches d’encre quand vous en avez besoin. Gros avantage, toutes les cartouches Instant Ink sont au même prix, couleurs et noirs & blancs. Malin, le forfait Instant Ink est sans engagement, vous pouvez donc le résilier à tout moment. Enfin, grâce à HP+, le nouveau système intelligent de HP, l’imprimante tout-en-un Deskjet 2720 e de HP se met automatiquement à jour et reste sécurisée. Habituellement vendue 69,95 €, l’imprimante tout-en-un Deskjet 2720 e de HP est actuellement au prix canon de 49,90 € avec Krëfel. Cela vous permet de réaliser une économie de 29%. Cette offre exceptionnelle est valable jusqu’au 31 mars.