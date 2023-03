Bosch : avec l’arrivée du printemps, pensez à l’entretien de votre pelouse et bénéficiez de 29% de remise sur la tondeuse robot Indego S+500 avec Amazon

Gagnez du temps et profitez d’une pelouse parfaite avec la tondeuse robot Bosch Indego S+500

Dans quelques jours, on pourra enfin célébrer l’arrivée du printemps. Les jours rallongent, le soleil pointe de plus en plus le bout de son nez. Bientôt, ce sera l’heure des barbecues, des apéros et de jeux aux jardins avec la famille et les amis. Il est donc grand temps de penser à préparer votre pelouse. Pour l’entretenir en toute simplicité, sans perdre de temps lors de la tonte, investissez dans la tondeuse robot Bosch Indego S+500. Comme son nom l’indique, elle peut tondre des pelouses allant jusqu’à 500 m2 en un seul passage. Complètement autonome, la tondeuse robot Bosch Indego S+500 est dotée de la technologie LogiCut. Elle cartographie votre pelouse pour la tondre en bandes parallèles bien nettes. Elle est également dotée de la technologie BorderCut. Elle prend soin de vos bordures pour vous offrir une pelouse aux finitions parfaites. Grâce à la fonction SmartMoving, la tondeuse robot Bosch Indego S+500 analyse votre pelouse, vos paramètres personnels de tonte et la météo locale. Elle peut ainsi vous proposer le planning de tonte idéal pour une pelouse impeccable sans effort. Avec l’application Smart Gardening de Bosch, vous contrôlez la tondeuse robot Bosch Indego S+500 à distance. Que demander de plus ? Ne plus avoir à gérer le ramassage de la tonte ! La tondeuse robot Bosch Indego S+500 est parfaite pour cela. Elle répartit la tonte uniformément sur votre pelouse, pour la fertiliser naturellement. Grâce à elle, votre seule mission sera de profiter de votre jardin.

