Nike : j-4 avant le printemps, profitez-en pour vous remettre au running et bénéficier de remises pouvant aller jusqu’à -50% sur votre équipement

Pratiquez le running avec Nike

Le printemps est la période idéale pour vous remettre au running ou pour délaisser les tapis de course des salles de fitness et ainsi profiter de l’extérieur. Quel que soit votre profil, runner débutant ou pratiquant chevronné, Nike vous accompagne pour améliorer vos performances. En téléchargeant l’application Nike Run Club sur votre smartphone, vous aurez accès à de nombreux entraînements gratuits. Ils vous aideront à atteindre vos objectifs sportifs. L’application Nike Run Club vous propose même de nombreux run guidé par un coach. De quoi se motiver à chausser ses baskets de running ! C’est l’accessoire essentiel et indispensable pour courir en toute sécurité, sans vous blesser. Le prix des baskets de running peut vite grimper. Profitez des promotions Nike pour les acheter à moindre prix. Toute l’année, Nike propose dans son onglet promotions de nombreux articles avec des remises pouvant aller jusqu’à -50%. C’est l’idéal pour vous équiper à petit prix, tout en bénéficiant de la qualité Nike. En ce moment, les promotions concernent plus de 2300 articles.

Profitez des promotions Nike pour acheter votre équipement de running

Comme nous vous le disions, pour démarrer la course à pied, l’élément essentiel et indispensable, ce sont de bonnes baskets. En ce moment, Nike vous propose les baskets pour femmes Nike Vaporfly 2 à 174,97 € au lieu de 249,99 €, soit 30% de remise. Elles sont idéales pour la pratique de la course à pied sur route. Vous trouverez également les baskets pour homme Nike Pegasus Turbo Next Nature à 127,97 € au lieu de 159,99 €, soit 20% de remise. Elles sont également parfaites pour la pratique du running sur route. Les baskets sont incontournables pour la pratique de la course à pied. Disposer d’un haut technique pour évacuer la transpiration est aussi important, d’autant plus lorsque les températures grimpent. Parmi les promotions Nike, vous trouverez le haut de course à manche courte Nike Dri Fit One pour femmes à 23,97 € au lieu de 29,99 €, soit 20% de remise. Il est disponible en rose, noir, blanc, gris, kaki et bleu. Pour les hommes, le haut de running à manches courtes Nike Dry Fit Miler DYE est affiché à 28,47 € au lieu de 37,99 € soit 25% de remise. De nombreuses autres références sont disponibles sur le site de Nike. Vous y trouverez également des leggings, des shorts, des pantalons de survêtements ainsi que des vestes.