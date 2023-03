Cette télévision TCL LED de 43 pouces plébiscitée par le public est affichée à moins de 330 € avec Krëfel

Découvrez vite la qualité de la télévision TCL LED 43P637

Peu connu sur le marché de l’équipement high-tech, le fabricant chinois TCL propose des télévisions très qualitatives à des prix abordables. Les téléviseurs TCL sont d’ailleurs plébiscités par le public. C’est le cas de la télévision TCL LED 43P637 qui a reçu la note de 5 étoiles sur 5 par les utilisateurs. Puissante et performante, la télévision TCL LED 43P637 est dotée d’un processeur AIPQ 2.0 à 4 cœurs. Elle est parfaite pour regarder vos films et séries préférés en haute définition. La télévision TCL LED 43P637 est dotée d’un écran LED 4K Ultra HD de 43 pouces vous offrant des images de haute qualité, d’une résolution de 3840x2160 pixels. Elle dispose également de la gamme dynamique élevée (HDR). Il s’agit de la dernière norme pour les contenus UHD. Elle vous offre une expérience haut de gamme avec une luminosité saisissante et des images aux détails de couleurs et d’ombres exceptionnels. Avec la télévision TCL LED 43P637, vous ne raterez aucune action de vos films préférés. Pour parfaire le tout, la télévision TCL LED 43P637 est équipée de 2 haut-parleurs Dolby Audio de 19W pour vous offrir un son de haute qualité. La télévision TCL LED 43P637 est une Smart TV qui fonctionne sous le système d’exploitation Google TV. Elle vous donne accès très facilement à toutes vos applications préférées : Netflix, Amazon Prime Vidéo, Disney+, YouTube et bien d’autres. En pratique, vous pouvez utiliser votre voix pour trouver un film, ouvrir une application ou écouter de la musique. Google peut même vous faire des recommandations personnalisées.

Télévision TCL LED 43P637 : un excellent rapport qualité/prix

La télévision TCL LED 43P637 est très performante. Elle est également design. Sa conception sans bords à 3 côtés vous offre une expérience de visualisation plus large. Élégante avec ses bords fins, elle s’intégrera parfaitement dans tous les espaces. Habituellement vendue 399 €, Krëfel propose actuellement la télévision TCL LED 43P637 à 329 €, soit 18% de remise. A ce prix-là, n’hésitez plus à tester la qualité des télévisions TCL. Vous avez jusqu’au 31 mars pour profiter de cette offre exceptionnelle.