PS5 : peut-on vraiment dire adieu aux ruptures de stock, même en Belgique ?

On n’y croyait plus ! En janvier dernier, Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainment, annonçait lors du CES de Las Vegas que 2023 signerait la fin des ruptures de stocks de PS5. Les semaines passaient sans que l’on puisse voir un réel changement. Il faut se l’avouer, jusqu’à aujourd’hui il était encore très difficile de se procurer la PS5. Rien ne bougeait du côté des ruptures de stocks chez les revendeurs belges. Depuis une semaine, la situation semble évoluer dans le bon sens. Actuellement, la PS5 est disponible chez DreamLand , BackMarket , Coolblue et Amazon . Attention, la célèbre console de Sony a toujours autant de succès et les stocks continuent à s’écouler très vite. Si vous voulez la PS5, un conseil, foncez tout de suite sur le site des revendeurs belges pour l’acheter dès maintenant.

Acheter la PS5 en pack, un bon plan ?

Vous l’avez certainement remarqué, les revendeurs belges proposent de plus en plus la PS5 en pack incluant un ou plusieurs jeux vidéo ou des accessoires comme les manettes DualSense ou le casque audio sans fil Pulse 3D. Vérifiez toujours les prix mais la plupart du temps, l’achat en pack est plutôt très avantageux. Pour rappel, le prix de la PS5 avec lecteur de disque est de 549,99 €. Sa version digitale de la PS5 est affichée à 444,99 €. Le prix d’un jeu vidéo est d’environ 70 €. Un dernier conseil, n’achetez pas la PS5 plus chère que son prix public. Les stocks se remplissent de plus en plus. Même si vous n’arrivez pas à obtenir la PS5 aujourd’hui, il est certain que vous en trouverez une disponible dans les prochains jours, à son juste prix. Il vous suffit d’avoir encore un peu de patience.