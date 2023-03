Apple : profitez-vite du nouvel arrivage d’AirPods Pro 2021 MagSafe à moins de 230 € avec Électro Dépôt

Découvrez le son exceptionnel des AirPods Pro 2021 MagSafe

Vous êtes à la recherche d’écouteurs sans fil performants et confortables ? Vous hésitez encore entre des écouteurs et un casque audio sans fil ? Les performances et l’excellent rapport qualité/prix des AirPods Pro 2021 MagSafe vont certainement faire pencher la balance en faveur des écouteurs sans fil. Les AirPods Pro 2021 MagSafe sont très pratiques avec leur format compact. Ils sont aussi très confortables grâce à leurs 3 embouts en silicone de tailles différentes qui s’adaptent à toutes les oreilles pour vous offrir un confort d’écoute absolu. Grâce à leur puce H1 très puissante, combinée à un haut-parleur exclusif et à un amplificateur à gamme étendue dynamique, les AirPods Pro 2021 MagSafe vous offrent un son riche et profond d’une qualité exceptionnelle. Avec eux, vous allez redécouvrir vos musiques préférées. Les AirPods Pro 2021 MagSafe sont polyvalents. Ils disposent de 2 modes, parfaits pour s’adapter à tous vos besoins. Le mode réduction active du bruit vient bloquer les bruits ambiants pour vous offrir une expérience sonore totalement immersive. Au contraire, si vous souhaitez entendre les bruits extérieurs, le mode transparence vous permet d’entendre ce qu’il se passe autour de vous. Pour passer d’un mode à l’autre, c’est très simple. Il vous suffit d’appuyer sur le capteur de pression situé sur les écouteurs. Le capteur de pression vous permet également d’ajuster le volume sonore, de changer de musique, ou encore de prendre un appel téléphonique.

Offrez-vous les AirPods Pro 2021 MagSafe à moins de 230 € avec Électro Dépôt

Les AirPods Pro 2021 MagSafe sont performants. Ils vous offrent une autonomie pouvant aller jusqu’à 4,5 heures sans recharge intermédiaire. Vous pouvez même aller jusqu’à 24h d’autonomie en les chargeant régulièrement dans leur boîtier de charge MagSafe. Les AirPods Pro 2021 MagSafe sont compatibles avec l’iPhone, l’iPad et les ordinateurs MacBook, mais aussi avec toutes les tablettes, smartphones et ordinateurs de marques concurrentes d’Apple. Habituellement vendus 279 €, Électro Dépôt les propose au prix canon de 229 €, ce qui vous permet d’économiser 50 €. C’est un très bon plan à ne surtout pas manquer ! Un conseil, foncez tant qu’ils sont encore disponibles.