Bon plan : bénéficiez de 130 € de remise sur le frigo-congélateur Samsung avec MediaMarkt

Frigo-congélateur Samsung RB36T600CSA : pratique, élégant et performant

Le frigo-congélateur Samsung RB36T600CSA possède de nombreux atouts. Il est élégant avec sa couleur grise, il s’adaptera sans difficultés à tous les styles de cuisine. Il est également pratique grâce à sa fonction 2-en-1, réfrigérateur et congélateur. Le frigo-congélateur Samsung RB36T600CSA utilise la technologie SpaceMax. Il a des parois plus fines que des modèles standard, ce qui lui offre une capacité plus importante. La partie réfrigérateur offre 251 litres de rangement. A l’intérieur, elle est composée de 4 étagères et d’un tiroir à légumes, ainsi que de 3 compartiments dans la porte, suffisamment larges pour pouvoir accueillir des bouteilles de 2 litres. La partie congélateur offre 114 litres de rangement. Elle est composée de 3 tiroirs et d’un bac à glace. Le volume total offert par le frigo-congélateur Samsung est donc de 365 litres. Pour conserver au mieux vos aliments, le frigo-congélateur Samsung RB36T600CSA dispose des 2 fonctions : Power Cool et Power Freeze. La fonction Power Cool permet de refroidir vos aliments rapidement une fois placés dans la partie réfrigérateur. C’est l’idéal pour savourer vos boissons non réfrigérées rapidement. La fonction Power Freeze, quant à elle, permet de congeler le contenu du congélateur plus rapidement. C’est l’idéal pour disposer de glaçons sans attendre. Enfin, le frigo-congélateur Samsung RB36T600CSA est doté de la technologie NoFrost. Elle améliore la circulation de l’air à l’intérieur de l’appareil et maintient une température constante. Cela permet d’éviter aux parois arrières de geler à l’intérieur du réfrigérateur comme du congélateur.

→ A lire aussi : Comment choisir son lave-vaisselle ?