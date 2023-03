Double bon plan : économisez 200 € sur le prix du robot de cuisine Chef XL Elite de Keenwood et recevez un bol mélangeur gratuit avec Krëfel

Révélez vos talents de chef avec le robot de cuisine Chef XL Elite de Keenwood

Devenez un véritable chef cuisinier avec votre assistant culinaire : le robot de cuisine Chef XL Elite de Keenwood. Avec lui, vous pourrez préparer de nombreux petits plats faits maison, salés et sucrés, parfaits pour recevoir et impressionner vos amis et votre famille. Avec le robot de cuisine Chef XL Elite de Keenwood, pâtisseries, meringues, gâteaux, pâtes fraîches et sauces savoureuses n’auront bientôt plus de secret pour vous. Avec son bol mélangeur en métal coulé de 6,7 litres, il est parfait pour préparer de grandes quantités. Le robot de cuisine Chef XL Elite de Keenwood est livré avec 3 accessoires : un batteur, un fouet ballon et un crochet. Le batteur est idéal pour mélanger parfaitement pâtes à gâteaux, cookies, sauces et crèmes. Le fouet ballon est parfait pour faire monter des blancs en neige et réaliser des meringues parfaites, mais aussi pour émulsionner vos mousses et soufflés avec délicatesse. Quant au crochet, il pétrit parfaitement tous les types de pâtes : pâtes à pain, pâtes à pizza, pâtes brisées…En plus de ses accessoires de base, Keenwood propose de nombreux accessoires en option : hachoir à viande, sorbetière, presse agrume, trancheuse ou encore filière à pâtes fraîches. Ces accessoires vous permettent d’aller encore plus loin dans vos préparations et de savourer au quotidien de délicieux jus, glaces et autres burgers fraichement hachés. De quoi mettre l’eau à la bouche !

Profitez d’un double bon plan sur le robot de cuisine Chef XL Elite de Keenwood avec Krëfel

Avec le robot de cuisine Chef XL Elite de Keenwood, vos talents culinaires vont exploser pour le plaisir de vos amis et de votre famille. Ses performances et son bol de grande capacité en font l’assistant culinaire idéal pour vous faciliter la vie au quotidien. Habituellement vendu 549,95 €, Krëfel le propose actuellement à 349,95 €, soit une économie de 200 €. Krëfel va encore plus loin en vous offrant un bol mélangeur supplémentaire d’une valeur de 89 €, pour tout achat du robot de cuisine Chef XL Elite de Keenwood. Vous avez jusqu’au 31 mars pour profiter de cette offre exceptionnelle.