C’est le moment de nettoyer votre terrasse et de bénéficier de 22% de remise sur le nettoyeur haute pression Karcher K4 Power Control avec Amazon !

Dites au revoir à l’hiver avec le nettoyeur haute pression Karcher K4 Power Control

On ne présente plus Karcher ! C’est la marque référence dans le domaine des nettoyeurs haute pression. Elle propose des produits efficaces, pratiques et écologiques. C’est le cas du nettoyeur haute pression Karcher K4 Power Control. Avec lui, préparez l’arrivée du printemps et l’envie de profiter de nouveau de vos extérieurs. Grâce à sa puissance de 1800W et à sa pression de 130 bars, vous nettoyez avec beaucoup de facilité les terrasses et chemins encrassés par la poussière, la boue et les pluies de l’hiver. Rien ne résiste à la puissance du nettoyeur haute pression Karcher K4 Power Control, même pas la saleté incrustée sur les murs de votre maison. Le nettoyeur haute pression Karcher K4 Power Control est également parfait pour nettoyer votre voiture en douceur, ainsi que les motos, vélos, trottinettes et appareils de jardinage comme les tondeuses. C’est vraiment l’accessoire indispensable à avoir dans une maison. Le nettoyeur haute pression Karcher K4 Power Control est équipé d’un pistolet haute pression ainsi que de 2 lances avec raccord QuickConnect. Idéal pour s’adapter à toutes les surfaces à nettoyer, le niveau de pression se règle sur sa lance Click Vario Power. Grâce à son écran LED situé sur le pistolet Full Control, vous pouvez contrôler à tout moment vos réglages et les adapter si besoin. Le nettoyeur haute pression Karcher K4 Power Control dispose d’un système de détergent Plug’n’Clean. Il vous permet de remplacer très facilement le détergent quand vous en avez besoin. Grâce à l’application Home&Garden de Karcher, vous pourrez consulter les nombreux conseils de la marque, comme la pression requise pour telle ou telle tâche. Vous pourrez ainsi entretenir et prendre soin de vos extérieurs facilement.

Bénéficiez de 22% de remise sur le nettoyeur haute pression Karcher K4 Power Control

Très facile et confortable à utiliser, le nettoyeur haute pression Karcher K4 Power Control est parfait pour nettoyer des surfaces jusqu’à 50 m2. Une fois essayé, vous ne pourrez plus vous en passer tellement il est pratique au quotidien. Habituellement vendu 289,99 €, Amazon propose actuellement le nettoyeur haute pression Karcher K4 Power Control à 227 €, soit 22% de remise. Profitez-en vite ! Avec Amazon, la livraison est gratuite.