Nous avons trouvé un bon plan pour vous permettre d’obtenir l’iPhone 11 à moins de 360 euros !

L’iPhone 11 : un petit prix pour de grandes performances

Depuis quelques mois, Apple ne commercialise plus l’iPhone 11, préférant se concentrer sur ses smartphones dernière génération. C’est bien dommage car l’iPhone 11 a de nombreux atouts, il n’a clairement rien à envier à ses successeurs. Vous pouvez le trouver chez certains revendeurs ou chez les spécialistes du reconditionné. Si vous recherchez un iPhone à un très bon rapport qualité/prix, orientez-vous sans hésiter vers l’iPhone 11. Doté d’une puce A13 Bionic très puissante, il vous offre des performances et une fluidité parfaite pour passer d’une application à une autre, pour surfer sur le web, scroller sur les réseaux sociaux, regarder des films en streaming ou encore jouer au jeux vidéo. Avec son écran rétina de 6,1 pouces, il vous offre des images de haute qualité et un confort de lecture absolu, quelle que soit la luminosité, de jour comme de nuit. L’iPhone 11 est équipé d’un double appareil-photo ultra grand-angle et grand-angle de 12 mégapixels. Grâce à lui, vos photos seront d’une qualité parfaite. L’iPhone 11 est également doté d’une caméra frontale TrueDepth de 12 mégapixels. C’est l’idéal pour faire des selfies et des appels vidéo de qualité. L’iPhone 11 est certifié IP68. Il est donc résistant à la poussière, à l’eau et aux rayures. Il vous suivra dans toutes vos aventures ! En effet, il dispose d’une autonomie de 10h en lecture vidéo. Elle peut même aller jusqu’à 2 jours en utilisation normale.

