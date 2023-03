Offrez-vous un aspirateur balai haut de gamme à moins de 400 € grâce à cette promotion sur le Samsung Jet 75 Pro avec Coolblue

Misez sur la polyvalence de l’aspirateur-balai Samsung Jet 75 Pro

Si vous êtes à la recherche d’un aspirateur-balai pratique, maniable et polyvalent, vous l’avez trouvé avec l’aspirateur-balai Samsung Jet 75 Pro. Avec lui, vous pouvez ranger votre aspirateur traineau et votre serpillère, c’est un aspirateur-balai 2-en-1. Grâce à sa puissance d’aspiration et à son filtre HEPA, l’aspirateur-balai Samsung Jet 75 Pro élimine avec efficacité toutes les poussières, et jusqu’à 99,95% des allergènes présents dans votre maison. Très pratique avec son poids léger de 2,81 kilos et son bras télescopiques, il vous permet de chasser la poussière en un clin d’œil sur les murs, les plafonds ou encore sur les rideaux. Il se transforme en un instant en aspirateur à main pour traquer les miettes sur les canapés, sièges auto ou encore sur votre table à manger. Vous avez terminé de passer l’aspirateur ? Il vous suffit de placer les patins adaptés sur la tête de l’aspirateur-balai Samsung Jet 75 Pro pour qu’il nettoie vos sols en un instant. L’aspirateur-balai Samsung Jet 75 Pro est très complet et s’adapte à tous les types de sols : carrelage, parquet, béton ciré ou moquette. Il est livré avec de nombreux accessoires : une mini-brosse turbo, parfaite pour les zones difficiles d’accès, un embout pour les meubles pour chasser la poussière efficacement sur vos fauteuils ou sur les plinthes, des patins en microfibre pour faire briller votre parquet, et des patins à humidifier pour laver votre carrelage en un instant. L’aspirateur-balai Samsung Jet 75 Pro dispose d’une grande autonomie de 60 minutes, ce qui est largement suffisant pour chasser la poussière dans toute votre maison.

Économisez 100 € sur l’aspirateur-balai Samsung Jet 75 Pro

L’aspirateur-balai Samsung Jet 75 Pro est un aspirateur tout-en-un vraiment très pratique à avoir chez soi. Il est complet, polyvalent et très facile à entretenir. Son grand bac à poussière de 0,8 litre se vide très facilement d’une seule main dans votre poubelle. L’aspirateur-balai Samsung Jet 75 Pro est habituellement vendu 499 €. En ce moment, Coolblue le propose à seulement 399 €, soit une économie de 100 €. C’est un excellent prix pour un aspirateur-balai de cette qualité. Il a d’ailleurs reçu la note 8,8/10 par plus de 280 utilisateurs Coolblue.