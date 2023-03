Bon plan : économisez 80 € sur le prix du PC Portable HP Pavilion 15 avec Coolblue

HP Pavilion 15 : le PC portable idéal pour travailler et pour vos loisirs

Vous êtes à la recherche d’un ordinateur portable puissant et performant, pratique aussi bien pour travailler que pour vous distraire ? Le PC Portable HP Pavilion 15-eg2010nb est fait pour vous. Il est très puissant grâce à son processeur Intel Core i5 de 12ème génération et à sa mémoire vive de 8 Go. Il est parfait pour travailler sur Word, Excel ou Powerpoint, comme pour effectuer des retouches photos ou du montage vidéo. Vous avez fini de travailler ? Le PC Portable HP Pavilion 15-eg2010nb est alors parfait pour vous détendre devant une série ou un film. Son écran Full HD de 15 pouces, d’une résolution de 1920x1080 pixels, est suffisamment grand pour vous offrir un confort de lecture, quelles que soient les tâches que vous effectuez. Le PC Portable HP Pavilion 15-eg2010nb est également équipé de 2 haut-parleurs Bang & Olufsen pour vous offrir un son de haute qualité. Avec son poids léger de 1,74 kilos, vous pourrez le transporter facilement dans tous vos déplacements et l’utiliser depuis une terrasse, même en plein soleil grâce à son écran antireflet. Enfin, grâce à sa batterie Lithium-ion, le PC Portable HP Pavilion 15-eg2010nb vous offre jusqu’à 7h d’autonomie. Vous êtes en panne de batterie ? Avec la charge rapide, vous rechargez le PC Portable HP Pavilion 15-eg2010nb à 50% en seulement 45 minutes, juste le temps de faire une pause-café.

Le prix du PC Portable HP Pavilion 15-eg2010nb chute avec Coolblue

Le PC Portable HP Pavilion 15-eg2010nb a vraiment tout pour plaire. C’est l’ordinateur familial par excellence car il s’adaptera aux besoins de toute la famille : écrire un dossier, gérer un budget, faire des recherches sur internet ou se détendre devant une série. Il est très bien équipé avec 3 ports USB et 1 port HDMI. Sa capacité de stockage de 512 Go est parfaite pour conserver les documents et les photos de toute la famille. Habituellement vendu 779 €, Coolblue propose actuellement le PC Portable HP Pavilion 15-eg2010nb au prix canon de 699 €, soit 80 € de remise. En plus, pour tout achat d’un PC Portable HP Pavilion 15-eg2010nb, Coolblue vous offre 3 mois d’Apple TV+ d’une valeur de 20,97 €. C’est le moment d’en profiter !