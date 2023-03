Dyson : simplifiez-vous le ménage avec l’aspirateur-balai V8 Absolute à moins de 350 € avec MediaMarkt

Dites non à la poussière avec l’aspirateur-balai Dyson V8 Absolute

Il est temps de mettre au placard votre aspirateur traineau et d’opter pour un aspirateur-balai Dyson. Pourquoi choisir un aspirateur-balai ? Pour sa praticité et sa polyvalence. Pourquoi Dyson ? Parce que c’est la référence sur le marché des aspirateurs-balai et des aspirateurs sans sac. L’aspirateur-balai Dyson V8 Absolute n’échappe pas à la règle. Avec lui, vous pourrez dire adieu à la poussière définitivement. Il est tellement facile à utiliser, que vous prendrez même plaisir à faire le ménage. Pratique avec son poids léger de 2,5 kilos et son bras télescopique, l’aspirateur-balai Dyson V8 Absolute vous permet d’aspirer toute votre maison du sol au plafond. Carrelages, parquets, moquettes, bétons cirés, murs, plafonds, rideaux, tapis, canapés et sièges auto, rien ne lui échappe. Avec sa puissance de 425 Watts, l’aspirateur-balai Dyson V8 Absolute est très performant. Il est doté d’un système de filtration avancé qui élimine le pollen, les acariens, les spores de moisissures et les bactéries. Il s’adapte également à tous vos besoins avec ses 2 modes d’aspirations : normal et intensif. L’aspirateur-balai Dyson V8 Absolute est livré avec plusieurs brosses. Sa brosse principale, la brosse Motobar, est composée de nylon et de fibre de carbone. Elle est très efficace sur les moquettes, les tapis et les sols durs. Elle dispose de la technologie anti-enchevêtrement. Elle capture les poils d’animaux et les cheveux sans les emmêler. Cela vous évite de devoir nettoyer la brosse après chaque passage. La mini-brosse est idéale pour accéder aux espaces étroits. Enfin, le suceur est parfait pour aspirer la poussière au-dessus des plinthes et dans les moindres recoins.

