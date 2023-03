C’est le printemps : renouvelez votre garde-robe sportswear à petit prix avec les promotions Nike

Préparez le printemps avec Nike

Ça y est, le printemps est enfin là. Qui dit printemps, dit retour du soleil, reprise du sport en extérieur mais aussi grand ménage. Il est temps de troquer votre garde-robe d’hiver pour une garde-robe plus printanière. Pour vous habiller à petit prix, tout en étant stylé, misez sur les promotions Nike. Toute l’année, la marque au swoosh propose dans son onglet promotions des remises pouvant aller jusqu’à -50% sur de nombreux articles. En ce moment, plus de 2200 produits sont concernés. Que vous soyez à la recherche de baskets, de shorts, de t-shirts, de sweats, de vestes, de pantalon de survêtements ou de leggings, vous trouverez forcément l’article qui vous fera craquer pour son style et pour son prix.

Notre sélection de printemps

Nous avons sélectionné pour vous les articles parfaits et stylés pour démarrer le printemps en douceur. Avec le retour des beaux jours, vous pouvez dès à présent mettre vos bottes et bottines au placard et opter pour des baskets stylées. C’est le cas des Nike Air Force 1 Low Retro pour homme. Disponibles en blanc avec un swoosh bleu ou en crème avec un swoosh rouge, elles sont affichées à 119,97 € au lieu de 149,99 €, soit 20% de remise. Les femmes pourront aussi se faire plaisir avec la paire iconique de Nike Air Max Dawn beige. Elle est proposée à 71,97 € au lieu de 119,99 €, soit 40% de remise. Fin mars, on peut enfin ranger sa doudoune ou son manteau d’hiver pour une veste plus légère. Nike propose également en ce moment la veste à capuche Nike Sportswear Windrunner orange et bleue marineà 39,97 € au lieu de 79,99 €, soit 50% de remise. N’hésitez pas à aller sur le site de Nike pour découvrir les nombreux autres articles en promotion. Bon plan pour les étudiants, ils bénéficient de 10% de remise supplémentaire. Sans oublier la livraison et les retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike. Pour en bénéficier, il suffit juste de vous créer un compte sur le site de Nike. C’est facile, rapide et gratuit.