Révélez vos talents culinaires en vous offrant le robot de cuisine Chef XL Elite de Kenwood à moins de 350 € avec Krëfel

Sublimez votre cuisine avec le robot de cuisine Chef XL Elite de Kenwood

Que vous soyez cuisinier débutant ou confirmé, vous allez adorer le robot de cuisine Chef XL Elite de Kenwood. Ce parfait assistant culinaire vous aidera à sublimer tous vos plats. Avec sa puissance de 1400 watts, il pétrit, mélange et émulsionne tous vos ingrédients à la perfection. Résultat : vous allez très rapidement prendre plaisir à cuisiner et régaler toute votre famille et vos amis au quotidien, avec de délicieuses recettes sucrées et salées, prêtes à un clin d’œil. Le robot de cuisine Chef XL Elite de Kenwood est livré avec 3 accessoires de base : un batteur, un fouet ballon et un crochet. Le batteur est parfait pour préparer des pâtes à gâteau, des cookies, mais aussi des crèmes et sauces onctueuses. Le fouet ballon vous permet de monter vos blancs en neige à la perfection, et ainsi de préparer des meringues craquantes ou d’apporter de la légèreté à vos mousses. Enfin, le crochet est l’accessoire indispensable pour préparer du pain maison et pétrir toutes sortes de pâtes : pâte à pizza, pâte brisée, pâte feuilletée…Avec le robot de cuisine Chef XL Elite de Kenwood, vous aurez envie de préparer tous vos petits plats maison, pour le bonheur de vos papilles. En complément des accessoires inclus avec le robot de cuisine Chef XL Elite, Kenwood propose de nombreux accessoires complémentaires, en option : hachoir à viande, extracteur de jus, sorbetière, trancheuse ou encore filière à pâtes fraîches. Ces accessoires vous permettent d’aller encore plus loin dans vos préparations culinaires. Ils vous permettent également de créer le robot de cuisine qui vous ressemble.

Économisez 200 € sur le robot de cuisine Chef XL Elite de Kenwood

Le robot de cuisine Chef XL Elite de Kenwood est parfait pour les familles. Son grand bol en métal coulé de 6,7 litres vous permet de préparer de grandes quantités. C’est parfait pour le quotidien, mais aussi pour anticiper et congeler de bons petits plats à l’avance. Jusqu’au 31 mars, le spécialiste de l’électroménager Krëfel propose le robot de cuisine Chef XL Elite de Kenwood à 349,95 € au lieu de 549,95 €. Cela vous permet d’économiser 200 €, ce qui est exceptionnel sur ce type de produit. En plus, pour tout achat du robot de cuisine Chef XL Elite de Kenwood, Krëfel vous offre en complément un bol mélangeur d’une valeur de 89 €. Il vous reste 10 jours pour profiter de cette offre incroyable. Un conseil, foncez ! Vous ne le regretterez pas.