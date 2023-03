Gardena : confiez votre pelouse à la tondeuse robot Sileno Minimo vendue en ce moment à prix cassé pour préparer l’arrivée du printemps !

Profitez d’une pelouse toujours impeccable avec la tondeuse robot Gardena Sileno Minimo

Le printemps est enfin arrivé. Bientôt, il sera enfin possible de profiter de nouveau des terrasses et jardins. C’est une très bonne nouvelle, même si la tonte de la pelouse peut vite devenir une corvée. Pour vous faciliter la vie et profiter d’une pelouse toujours impeccable, vous pouvez compter sur la tondeuse robot Gardena Sileno Minimo. Elle est idéale pour tondre toutes les pelouses d’une superficie de 250 m2 maximum. Elle est également très efficace sur les terrains en pente ayant une inclinaison maximum de 25%. Idéale pour les petites surfaces, la tondeuse robot Gardena Sileno Minimo tond avec efficacité les espaces les plus étroits grâce à sa technologie Al-precise. Autre atout, les obstacles comme les trampolines ou les meubles de jardins ne lui font pas peur. Grâce à son fonction Spot Cutting, elle passe facilement sous ces objets et les tond en spirale pour plus d’efficacité. Pratique, la tondeuse robot Gardena Sileno Minimo peut tondre la pelouse même sous la pluie. Grâce à sa connexion Bluetooth, vous pouvez la contrôler à distance depuis l’application Gardena. L’application vous permet même de programmer un planning de tonte avec l’Auto Schedule. Enfin, grâce à la technologie SensorCut, la tondeuse robot Gardena Sileno Minimo ne laisse pas de traces dans votre jardin. Elle répartit uniformément la tonte sur votre pelouse pour la fertiliser. Vous pourrez enfin dire adieu à la corvée du ramassage de la tonte ! La tondeuse robot Gardena Sileno Minimo est vraiment parfaite pour prendre soin de votre pelouse, sans effort.

Économisez 15% sur le prix de la tondeuse robot Gardena Sileno Minimo

En plus d’être d’une efficacité redoutable, la tondeuse robot Gardena Sileno Minimo est silencieuse. Avec ses 57 décibels, elle vous offre le niveau sonore le plus bas de sa catégorie. Vous pourrez faire votre sieste tranquillement pendant qu’elle s’occupe de votre jardin. La tondeuse robot Gardena Sileno Minimo se nettoie aussi très facilement avec un simple jet d’eau. Habituellement vendue 649,99 €, Amazon la propose actuellement au prix canon de 550,98 €, soit une remise de 15%. Profitez-en vite. Cette tondeuse robot est plébiscitée par les utilisateurs. Elle a reçu la note de 4,4 sur 5 par plus de 630 avis déposés sur Amazon.