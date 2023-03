On a trouvé la machine à café Lattissima One préparant des boissons dignes d’un barista au meilleur prix avec Coolblue

Devenez barista avec la machine à café Lattissima One de De’Longhi

Les amateurs de café vont être conquis par la machine à café Lattissima One de De’Longhi. Elle est parfaite si vous aimez le café noir et le café lacté. Quelle que soit votre envie du moment, elle vous préparera de délicieux cafés aux arômes intenses avec ses 1450 Watts de puissance et ses 19 bars de pression. Expressos, double-espressos, lungos, ristrettos, cappuccinos, lattes macchiatos…tout est possible avec la machine à café Lattissima One de De’Longhi ! Intuitive et très facile à utiliser, un seul bouton suffit à vous préparer un café parfait, recouvert d’une crema onctueuse. Grâce à son mousseur à lait, vos recettes de cafés lattes seront parfaites et recouvertes d’une mousse de lait savoureuse et délicate. Très bien pensé, le système Single Service de la machine à café Lattissima One de De’Longhi vous indique la quantité de lait à ajouter pour vous préparer vos spécialités lactées. Cela vous permet de préparer des cafés parfaits et de ne pas gâcher une goutte de lait. En plus, le réservoir à lait de 165 ml de la machine à café Lattissima One de De’Longhi est recouvert d’un couvercle automatisé, ce qui le rend très facile à remplir entre chaque préparation. Avec la machine à café Lattissima One de De’Longhi, vous n'aurez plus besoin d’aller chercher votre café dans un Coffee Shop. Elle est vraiment parfaite pour vous offrir de délicieux cafés au quotidien, à déguster depuis votre canapé ou à emporter.

Coolblue propose la machine à café Lattissima One de De’Longhi à son meilleur prix

Vous aimez déguster votre café dans une grande tasse ou plutôt dans une petite tasse ? Bien noir ou avec une touche de lait ? Tout est possible avec la machine à café Lattissima One de De’Longhi. En plus de vous offrir des cafés parfaits, la machine à café Lattissima One de De’Longhi est responsable. Elle est conçue avec 30% de plastique recyclé. Elle fonctionne avec des capsules Nespresso, également conçues en aluminium recyclé et recyclable.Vendue sur le site de Nespresso 279 €, Coolblue vous propose actuellement la machine à café Lattissima One de De’Longhi à seulement 203 € ! En plus, pour tout achat de la machine à café Lattissima One de De’Longhi, Nespresso vous offre 50 capsules de café. Un conseil, foncez-vite l’acheter, les stocks sont limités !