JBL : profitez vite d’un nouvel arrivage d’enceintes sans fil JBL Flip 5 à moins de 80 € avec Électro Dépôt

Écoutez de la musique en toute liberté avec l’enceinte sans fil JBL Flip 5

Profitez d’un son pur et d’une qualité sonore incroyable avec l’enceinte sans fil JBL Flip 5. Dotée d’un nouveau haut-parleur de 20W, elle vous offre des performances jusqu’à présent inégalées. Très pratique avec son poids léger de 500 grammes et son format compact, vous pouvez l’emporter partout, dans votre maison comme dans vos déplacements. Avec elle, l’ambiance est assurée. Que vous souhaitiez écouter un podcast, mettre un son d’ambiance ou enflammer le dancefloor, l’enceinte sans fil JBL Flip 5 répondra à toutes vos envies. Pour ambiancer vos soirées, vous n’avez qu’à enclencher le mode PartyBoost. Il vous permet d’appairer plusieurs enceintes entre elles pour vous offrir un son en stéréo. L’enceinte sans fil JBL Flip 5 est très résistante avec son boîtier en caoutchouc robuste. Grâce à son revêtement IPX7, elle est imperméable et étanche jusqu’à un mètre de profondeur. Vous pouvez la placer sur la plage, à côté d’une piscine ou encore l’oublier à l’extérieur, elle ne craint rien, même par temps de pluie. Grâce à sa batterie de 4800 mAh, l’enceinte sans fil JBL Flip 5 vous offre jusqu’à 12 heures d’autonomie. La batterie est à plat ? Pas d’inquiétude, elle se recharge en seulement 2,5 heures.

→ A lire aussi : Comment choisir son enceinte Bluetooth portable?