Incroyable: économisez près de 200 euros sur le vidéoprojecteur Freestyle de Samsung chez cet e-commerçant !

Voyez la vie en grand avec le vidéoprojecteur Samsung Freestyle

En essayant le vidéoprojecteur Samsung Freestyle, vous allez vite vous rendre compte qu’il s’agit d’un accessoire, loin d’être accessoire ! Le vidéoprojecteur Samsung Freestyle vous permet de diffuser tous vos contenus où vous voulez, quand vous voulez ! Orientable à 180°, avec lui, vous trouverez forcément l’angle de vision parfait pour diffuser vos vidéos préférées sur le mur ou au plafond. Très léger avec son poids plume de 1,4 kilos, vous l’emporterez partout. Même en vacances, vous pourrez profiter de vos films sur grand écran. Le vidéoprojecteur Samsung Freestyle vous permet aussi de créer l’ambiance pour des soirées de folie. Avec lui, vous allez pouvoir faire du Vijing en toute simplicité. Le vidéoprojecteur Samsung Freestyle diffuse des images de 30 à 100 pouces en Full HD 1080 pixels, compatibles HDR. A vous d’ajuster facilement la taille de vos images en fonction de vos besoins et de votre mur. Votre sol n’est pas droit ? Ce n’est pas un souci pour le vidéoprojecteur Samsung Freestyle, il se nivelle et fait la mise au point automatiquement. Vos images seront toujours droites et parfaites. Vous pouvez diffuser vos images avec le vidéoprojecteur Samsung Freestyle sur n’importe quel mur, même un mur coloré. Il optimise systématiquement l’image en fonction de la couleur du mur pour vous offrir une expérience de visionnage exceptionnelle. Le vidéoprojecteur Samsung Freestyle dispose d’un haut-parleur intégré de 5 watts. Il vous offre un son riche à 360 degrés, vous permettant de vous immerger totalement dans le contenu que vous diffusez.

Le prix du vidéoprojecteur Samsung Freestyle est en chute libre avec Électro Dépôt

Essayer le vidéoprojecteur Samsung Freestyle, c’est l’adopter. Avec lui, vous pourrez diffuser les contenus de votre SmartTV, mais aussi de votre smartphone ou de votre tablette. Mobile jusqu’au bout, il est compatible avec les batteries externes de type USB-PD d’une puissance de 50 watts ou plus. Le prix public du vidéoprojecteur Samsung Freestyle est de 649,99 €. En ce moment, Électro Dépôt le propose au prix canon de 449,95 €, soit 200 € de moins que son prix public. Un conseil, ne passez pas à côté de cette offre exceptionnelle.