Bon plan : on a trouvé pour vous les AirPods 2 et leur boîtier de charge au meilleur prix avec Électro Dépôt

AirPods 2 : offrez-vous ces petits bijoux de technologie

Vous rêvez d’écouter votre musique et vos podcasts en toute liberté ? Offrez-vous des écouteurs sans fil. Plus pratiques qu’un casque audio, les écouteurs sans fils vous suivront partout, en toute discrétion. Pour le modèle, bénéficiez de toute l’expertise d’Apple en misant sur les AirPods 2. Très qualitatifs, ils présentent un excellent rapport/qualité prix. Les AirPods 2 sont dotés d’une puce H1, conçue par Apple. Elle permet aux AirPods 2 de vous offrir une connexion sans fil rapide et stable, et surtout une qualité sonore optimale. Intuitifs, les AirPods 2 se connectent automatiquement à votre smartphone dès que vous les placez sur votre oreille. De même, ils se mettent en pause automatiquement dès que vous les rangez dans leur boîtier de charge. Les AirPods 2 sont très pratiques. Une fois placés sur vos oreilles, vous pouvez ranger votre smartphone. Les AirPods 2 prennent le relais pour vous passer vos appels téléphoniques. Siri s’occupe de vous lire vos messages et notifications, sans jamais interrompre la musique que vous écoutez. Vous n’avez pas envie d’être dérangé pour vous immerger pleinement dans vos contenus audios ? Il vous suffit simplement d’aller dans les réglages pour configurer les paramètres de réception des notifications. Du côté de l’autonomie, les AirPods 2 ne vous décevront pas. Une charge complète vous permet d’écouter tous vos contenus audios pendant 5 heures. Cela ne vous suffit pas ? Il vous suffit de placer vos AirPods 2 15 minutes dans leur boîtier de charge sans fil pour disposer de 3 heures d’écoute supplémentaires.

Le prix des AirPods 2 est en chute libre avec Électro Dépôt

Les AirPods 2 ont vraiment tout pour plaire. Puissants et performants, il vous offre également un son d’une qualité exceptionnelle. Grâce au BlueTooth, ils se connectent très facilement aux iPhone, iPad et MacBook, mais aussi aux smartphones, tablettes et ordinateurs d’autres marques qu’Apple. Habituellement vendus environ 150 €, les AirPods 2 et leur boîtier de charge sont actuellement au prix canon de 139,95 € avec Électro Dépôt. C’est le meilleur prix affiché en ce moment pour les AirPods 2. Profitez-en vite !