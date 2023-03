Dyson : le prix de l’aspirateur-balai V8 Extra 2022 chute sous la barre de 300 € avec Krëfel

Facilitez-vous la vie avec l’aspirateur-balai Dyson V8 Extra 2022

Dites stop à la corvée du ménage en vous offrant un aspirateur-balai Dyson V8 Extra 2022. Sans fil, sans sac et super maniable, avec lui, faire la chasse à la poussière deviendra presque un plaisir. Grâce à sa puissance de 425 watts, à sa technologie de filtre avancé et à son système de filtration unique, l’aspirateur-balai Dyson V8 Extra 2022 vous offre un nettoyage de très haute qualité. Il capture poussières, bactéries et allergènes microscopiques, jusqu’à 0,3 micron. Très facile à manipuler avec son poids léger de 2,5 kilos et son bras télescopique, il traque miettes et poussières sur tous les types de sols, mais aussi sur les murs et les plafonds, sans oublier les rideaux, les tapis, les canapés et sièges auto. En résumé, l’aspirateur-balai Dyson V8 Extra 2022 est l’allié d’une maison propre et saine en un instant. L’aspirateur-balai Dyson V8 Extra 2022 est doté d’une brosse Motorbar. Elle est parfaite pour éliminer en un instant les saletés, les cheveux et les poils d’animaux sans les emmêler. L’aspirateur-balai Dyson V8 Extra 2022 est également livré avec une mini brosse. Elle vous permet d’atteindre facilement les endroits difficiles d’accès. Enfin, grâce à son suceur, votre plinthes et recoins seront très facilement débarrassés de toute poussière. L’aspirateur-balai Dyson V8 Extra 2022 possède 2 modes de puissance. Elle vous permet d’adapter la puissance d’aspiration en fonction du degré de saleté de vos surfaces. Le mode MED optimise la puissance d’aspiration. Le mode BOOST la multiplie. Passer d’un mode à l’autre est très facile avec son écran LCD lumineux. Il vous permet de contrôler à tout moment la puissance d’aspiration ainsi que le niveau de la batterie. Performant, l’aspirateur-balai Dyson V8 Extra 2022 vous offre 40 minutes d’autonomie.

Le prix de l’aspirateur-balai Dyson V8 Extra 2022 passe sous la barre des 300 € avec Krëfel

L’aspirateur-balai Dyson V8 Extra 2022 est parfait pour vous aider à garder une maison propre et saine sans effort. En plus, il est très hygiénique. Son bac à poussière de 540 ml se vide directement dans la poubelle à l’aide d’une seule main. Tout comme le filtre, il se rince tout simplement à l’eau. Vous êtes séduit par les performances de l’aspirateur-balai Dyson V8 Extra 2022 ? Profitez-vite de l’offre exceptionnelle de Krëfel. Jusqu’au 2 avril, le spécialiste de l’électroménager propose l’aspirateur-balai Dyson V8 Extra 2022 à 299 € au lieu de 349 €, soit 14% de remise. C’est un prix canon pour un aspirateur-balai de cette qualité.