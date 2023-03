KitchenAid : ce bon plan sur le robot pâtissier chez Krëfel va vous faire économiser 250 euros !

Offrez-vous le parfait assistant culinaire avec le robot de cuisine KitchenAid

Les amateurs de cuisine et de pâtisserie vont être conquis par le robot de cuisine KitchenAid 5KSM3311XEER. Il s’agit du petit-frère du traditionnel robot de cuisine KitchenAid, bien reconnu pour ses performances et sa qualité. Le robot de cuisine KitchenAid 5KSM3311XEER est un robot de cuisine nouvelle génération. Il est 25% plus léger et 20% plus compact que les autres robots KitchenAid. Doté d’un bol en acier inoxydable de 3,3 litres, il est idéal pour 2 personnes, et s’intégrera très facilement dans les petites cuisines. Plus compact et plus léger, il est néanmoins très performant. Très vite, il va devenir votre meilleur allié pour préparer toutes sortes de pâtisseries et plats faits-maison : gâteaux, biscuits, mousses, entremets, sauces, pâtes et purées. Le robot de cuisine KitchenAid 5KSM3311XEER est livré avec plusieurs accessoires de base : un fouet à 6 fils en acier inoxydable et aluminium, un batteur plat et un crochet pétrisseur. Le fouet à 6 fils est parfait pour réaliser des pâtes à gâteau aérienne, de la crème fouettée, ou pour battre des blancs en neige délicatement. Le batteur plat vous permet de mélanger des préparations épaisses comme la pâte à cookies, les glaçages ou encore la purée de pomme de terre. Le crochet pétrisseur vous servira à préparer toutes sortes de pâtes maison : pâte à pain, pâte à pizza et même pâtes fraîches. De quoi devenir un véritable chef cuisinier et régaler votre famille et vos amis !

Offrez-vous le robot de cuisine KitchenAid à moins de 350 € avec Krëfel

Vous rêvez de préparer tous vos plats « maison » ? Le robot de cuisine KitchenAid 5KSM3311XEER deviendra vite un indispensable dans votre cuisine. En plus, il est très esthétique avec sa couleur rouge et ses éléments en acier inoxydable. Habituellement vendu 579 €, le spécialiste de l’électroménager Krëfel propose actuellement le robot de cuisine KitchenAid 5KSM3311XEER au prix canon de 349,95 €, soit une économie de 250 €. C’est une offre exceptionnelle pour un robot de cuisine de cette qualité. Ne tardez pas trop à vous l’offrir, vous avez jusqu’au 31 mars pour en profiter.