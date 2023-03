Pampers : il vous reste 3 jours pour économiser jusqu’à -28% sur une large gamme de couches avec les ventes flash d’Amazon

On ne présente plus Pampers, un des leaders sur le marché des couches culottes. Pampers propose une large gamme de couches, du nourrisson aux jeunes enfants. Les couches Pampers sont très efficaces. Elles gardent les fesses des bébés bien au sec et sont très confortables, de jour comme de nuit. Critère extrêmement important, les couches Pampers sont 100% saines pour les bébés. Elles sont garanties sans ajout de substances toxiques. Elles sont d’ailleurs choisies comme les couches de référence dans de nombreuses maternité. Amazon propose actuellement une vente flash sur les couches Pampers . De nombreux modèles sont concernés par des remises pouvant aller jusqu’à -28% . C’est le moment idéal pour faire des stocks de couches à moindre prix.

Faites le plein de couches Pampers avec Amazon

Les couches représentent un poste budgétaire non négligeable pour les parents. Pourtant, il est hors de question de négliger son bébé avec des couches bas de gamme, parfois conçues avec des produits risqués pour la peau et la santé. Il existe des bons plans pour payer vos couches mois chères. Par exemple, les ventes flash d’Amazon. Le géant du e-commerce propose actuellement des remises pouvant aller jusqu’à -28% sur de nombreux modèles de couches. Vous trouverez par exemple le paquet de 240 couches Pampers Harmonie Taille 2, pour les enfants de 4 à 8kg au prix canon de 69,60 € au lieu de 97,17 €, soit 28% de remise et un prix par couche de 29 centimes. Vous trouverez également le paquet de 204 couches Pampers Harmonie Taille 3, pour les enfants de 6 à 10 kg,à 68 € au lieu de 85 €, soit 20% de remise et une couche à seulement 33 centimes. Votre enfant a encore besoin de couches la nuit ? Amazon propose le paquet de 180 couches culottes Pampers Baby Dry Night Pants en Taille 4, pour les enfants de 9 à 15 kilos, à 64,16 € au lieu de 80,20 €, soit 20% de remise et un coût de 36 centimes par couche. De nombreux autres modèles sont disponibles. Vous trouverez même un kit de démarrage pour couches lavables. Ne tardez pas trop. Il vous reste 3 jours pour en profiter !