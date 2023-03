Dyson Airwrap : on a trouvé le Multi-Styler que tout le monde s’arracheà son meilleur prix !

Obtenez une chevelure de rêve avec le hairstyler AirWrap de Dyson

Prenez soin de vos cheveux et réalisez chez vous les plus belles coiffures avec le hairstyler AirWrap de Dyson. Ce styler tout-en-un est parfait pour coiffer, sécher et boucler vos cheveux en un instant, sans chaleur extrême. Le hairstyler AirWrap de Dyson n’abîme pas vos cheveux, contrairement aux sèche-cheveux, lisseurs et fers à boucler traditionnels. Pourquoi ? Grâce à phénomène aérodynamique appelé effet coanda, généré par son puissant moteur numérique Dyson V9, le hairstyler AirWrap de Dyson n’a pas besoin de chaleur extrême pour donner du style à vos cheveux. La chaleur maximale dégagée par le hairstyler AirWrap de Dyson est de 90°C. Le hairstyler AirWrap de Dyson sèche vos cheveux grâce à l’action de son moteur innovant. Il tire vos mèches de cheveux pour les enrouler autour de la brosse et les sécher à l’aide d’un flux d’air fort. Polyvalent, le hairstyler AirWrap de Dyson est livré avec une superbe mallette de rangement et 6 accessoires : un rouleau AirWrap de 30 mm, un rouleau AirWrap de 40 mm, une brosse de lissage dure, une brosse de lissage douce, une brosse ronde et un embout de pré-séchage. Avec le hairstyler AirWrap de Dyson, à vous les cheveux lisses, ondulés ou bouclés !

On a trouvé le hairstyler AirWrap de Dyson à moins de 500 € avec MediaMarkt

Le hairstyler AirWrap de Dyson est vraiment parfait. Il prend soin de votre chevelure, et vous permet de gagner du temps grâce à ses hautes performances. Il convient à tous les types de cheveux, courts ou longs. Il s’utilise aussi bien sur cheveux humides que sur cheveux secs. Son élégante mallette de transport vous permettra de l’emporter partout très facilement. Le prix public du hairstyler AirWrap de Dyson est de 549 €. Nous l’avons trouvé à son meilleur prix chez MediaMarkt. Le spécialiste du high-tech et de l’électroménager propose actuellement le hairstyler AirWrap de Dyson au prix canon de 499 €. A ce prix-là, n’hésitez plus. Vous ne le regretterez pas. Essayer le hairstyler AirWrap de Dyson, c’est l’adopter définitivement ! Il ne vous quittera plus.