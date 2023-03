Profitez de l’expertise sonore d’Apple sans vous ruiner en optant pour les AirPods Pro à moins de 230 €

Profitez du son version Apple avec les AirPods Pro

Pratiques, compacts, puissants et performants, les AirPods Pro ont vraiment tout pour plaire. C’est une excellente référence sur le marché des écouteurs sans fil. Très confortables, les AirPods Pro s’adaptent à toutes les formes d’oreille grâce à leurs 3 embouts en silicone de tailles différentes. Ces embouts vous permettent d’ajuster précisément vos AirPods Pro dans vos oreilles pour vous offrir une tenue parfaite et un confort d’écoute absolu. Les AirPods Pro sont dotés d’une puce H1 très puissante. Combinée à un haut-parleur exclusif et à un amplificateur à gamme étendue dynamique, elle permet aux AirPods Pro de vous offrir un son riche et profond, d’une qualité exceptionnelle. Avec les AirPods Pro, vous n’écouterez plus la musique de la même manière. Les AirPods Pro disposent de 2 modes d’écoute. Le mode réduction active du bruit vous immerge totalement dans vos contenus audios en bloquant les sons ambiants. Vous avez besoin d’entendre les bruits extérieurs ? Activez alors le mode transparence pour écouter ce qu’il se passe autour de vous. Pour passer d’un mode à l’autre, c’est très facile. Il vous suffit d’appuyer sur le capteur de pression situé sur les écouteurs. Le capteur de pression vous permet également d’ajuster le volume sonore, de changer de musique ou encore de prendre un appel téléphonique.

Offrez-vous des AirPods Pro à moins de 230 € avec Back Market

En plus de vous offrir une qualité sonore incomparable et un confort d’écoute absolu, les AirPods Pro disposent également d'une très longue autonomie. Elle peut aller jusqu’à 4,5 heures sans recharge intermédiaire. Cette autonomie monte jusqu’à 24h si vous placez vos AirPods Pro dans leur boîtier de charge MagSafe. Les AirPods Pro sont compatibles avec l’iPhone, l’iPad et les MackBook, mais aussi avec tous les smartphones et tablettes de marques concurrentes. Vous avez envie de vous offrir les AirPods Pro ? Achetez-les avec Back Market. Le spécialiste du reconditionné propose actuellement des AirPods Pro en parfait état à 229 €. Le prix des AirPods Pro neufs est de 299 €. Opter pour le reconditionné vous permet d’économiser 23% par rapport au prix du neuf. Et en plus, vous faites un geste pour la planète. Un conseil, foncez !