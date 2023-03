Vente Flash : prenez soin de votre style avec le rasoir OneBlade de Philips vendu à prix mini sur Amazon !

Prenez soin de votre style avec le rasoir OneBlade rechargeable de Philips

Mettez définitivement au placard votre tondeuse et vos rasoirs jetables pour vous offrir le rasoir OneBlade rechargeable de Philips. Ce rasoir 3-en-1, exclusivité de Philips, est parfait. Il vous permet de tailler de votre barbe, mais aussi de la raser et d’en définir les contours avec précision, tout en prenant soin de votre peau. Le rasoir OneBlade rechargeable de Philips est doté d’une lame double sens innovante. Très agréable, elle ne coupe pas la peau. Elle suit délicatement les courbes de votre visage pour définir les lignes de votre barbe à la perfection. La lame du rasoir OneBlade rechargeable de Philips est très économique. Une lame peut durer jusqu’à 4 mois. Que votre barbe soit naissante, longue ou courte, le rasoir OneBlade rechargeable de Philips saura en prendre soin. Il est livré avec 4 sabots clipsables qui s’adaptent parfaitement à tous les types et à toutes les longueurs de barbe. Très pratique, le rasoir OneBlade rechargeable de Philips est étanche. C’est parfait pour le nettoyer facilement. Après usage, vous n’avez qu’à le rincer sous l’eau.

Économisez 16% sur le prix du rasoir OneBlade rechargeable de Philips

Grâce à la technologie exclusive OneBlade du rasoir OneBlade rechargeable de Philips, les coupures et irritations de la peau au moment du rasage seront de l’histoire ancienne. Le rasoir OneBlade rechargeable de Philips est vraiment parfait pour prendre soin de votre peau et de votre barbe en douceur. Le rasoir OneBlade rechargeable de Philips est doté d’une batterie Litium-ion longue durée. Elle vous offre 60 minutes d’autonomie en seulement 4 heures de charge. Le rasoir OneBlade rechargeable de Philips a vraiment tout pour plaire, même son prix. Habituellement vendu 37,99 €, Amazon le propose actuellement à 31,98 €, soit 18% de remise. Profitez-en vite, le rasoir OneBlade rechargeable de Philips a reçu la note de 4,6 sur 5 par plus de 12200 utilisateurs Amazon. C’est certain, il ne vous décevra pas. N’oubliez pas, avec Amazon, la livraison et les retours sont gratuits.