Le téléviseur Philips Full LED est affiché à prix cassé sur MediaMarkt (100 euros de remise immédiate)

Pourquoi choisir la TV Philips Smart 4K ?

La TV Philips Smart 4K propose un écran de 55 pouces avec une résolution de 3840 x 2160 pixels, avec une finition argentée. Elle est dotée de la technologie Ambilight, qui vous fera vivre une expérience audiovisuelle immersive ultime, en illuminant l’arrière de l’écran. Grâce à ses bords fins, sa résolution 4K et son puissant moteur Philips P5, vous bénéficiez d’images nettes et de couleurs éclatantes. Le téléviseur Samsung est doté de différents systèmes d’amélioration de l’image, comme Dolby Vision, Micro Dimming, HDR10+, avec une qualité d’image 4K UHD. Le puissant moteur Philips P5 assure un fonctionnement rapide du téléviseur et un affichage fluide des images, avec notamment une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Ce téléviseur dispose de 4 ports HDMI et de 2 ports USB pour connecter un ordinateur, une console ou une enceinte. La TV Philips Smart 4K se connecte à Internet et vous permet de naviguer sur Internet et d’utiliser vos applications favorites. Elle est également dotée de la commande vocale intégrée pour facilement la commander avec le Google Assistant.

Quel est le prix de la TV Philips Full LED Smart 4K ?

En temps normal, la TV Philips Full LED Smart 4K est affichée à 899 euros. Pour une durée limitée, le site MediaMarkt propose ce produit en promotion, à seulement 777 euros. Vous économisez ainsi 122 euros ! La TV Philips peut être livrée gratuitement sous 1 à 2 jours chez vous, mais aussi retirée en magasin. Si vous souhaitez retourner votre produit, vous avez 30 jours pour le faire gratuitement. MediaMarkt propose également le paiement en plusieurs fois ! Notée 4,7 étoiles sur 5, cette TV est notamment appréciée pour son rapport qualité/prix et sa qualité d’affichage.