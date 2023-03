Karcher : économisez 33% sur le prix du nettoyeur haute pression K4 Power Control avec Amazon

Nettoyez tous vos extérieurs avec le nettoyeur haute pression Karcher K4 Power Control

Si vous habitez dans une maison, avec une terrasse, une allée et un jardin, équipez-vous d’un nettoyeur haute pression. C’est l’outil idéal pour nettoyer facilement les extérieurs encrassés par la pollution, la poussière et la mousse. Pour être certain de faire un achat réussi, orientez-vous vers les nettoyeurs haute-pression Karcher. C’est la marque référence dans le domaine des nettoyeurs haute pression. Elle propose toute une gamme de produits efficaces, pratiques et écologiques. C’est le cas du nettoyeur haute pression Karcher K4 Power Control. Doté d’une puissance de 1800 watts et d’une pression de 130 bars, le nettoyeur haute pression Karcher K4 Power Control est le meilleur allié pour désincruster la saleté sur les terrasses et les allées. Il est également parfait pour nettoyer les murs de votre maison. Très utile pour les gros travaux, le nettoyeur haute pression Karcher K4 Power Control est également très pratique pour nettoyer en douceur votre voiture, mais aussi les motos, vélos, trottinettes et tondeuses. Le nettoyeur haute pression Karcher K4 Power Control est doté d’un pistolet haute pression ainsi que de 2 lances avec raccord QuickConnect. Ces accessoires sont parfaits pour nettoyer en profondeur les grandes surfaces, mais aussi pour cibler le nettoyage sur des surfaces plus réduites. Son niveau de pression peut également se régler sur sa lance Click Vario Power. Très pratique, son écran LED vous permet de contrôler à tout moment vos réglages et de les adapter si nécessaire. Grâce à l’application Home & Garden de Karcher, vous avez accès à de nombreux conseils, notamment sur les réglages à mettre en place pour nettoyer avec efficacité toutes vos surfaces sans les abimer.

Profitez de 33% de remise sur le nettoyeur haute pression Karcher K4 Power Control avec Amazon

Le nettoyeur haute pression Karcher K4 Power Control est vraiment l’accessoire indispensable pour nettoyer avec efficacité tous vos extérieurs et votre matériel de jardinage. Il est livré avec son détergent. Il est très facile à remplacer avec le système Plug’n Clean. Habituellement vendu 289,99 €, Amazon propose actuellement le nettoyeur haute pression Karcher K4 Power Control au prix canon de 195 €, soit 33% de remise. Un nettoyeur haute pression Karcher à moins de 200 €, c’est exceptionnel. Un conseil, foncez l’acheter avant qu’il ne soit trop tard.