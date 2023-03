Incroyable : on a trouvé la machine à café à grains Krups, plébiscitée par les amateurs de café à moins de 300 euros !

Offrez-vous des cafés de qualité au quotidien avec la machine à café à grains Krups YY4451FD

Vous rêvez de déguster chaque jour un café parfait, bien installé dans votre canapé ? C’est possible avec la machine à café à grains Krups YY4451FD . Très facile à utiliser avec son panneau de commande intuitif, la machine à café à grains Krups vous délivre en un instant des cafés parfaits. Grâce à sa puissance de 1450 watts et à sa pression de 15 bars, la machine à café à grains Krups prépare des cafés aux arômes intenses, recouvert d’une crema onctueuse. Polyvalente, la machine à café à grains Krups prépare de délicieux expressos, double-espressos, macchiatos ou encore lungos. Vous préférez les spécialités lactées ? Ce n’est pas un problème. La machine à café à grains Krups est équipée d’une buse et d’un pot à lait en inox. Ils vous permettent de préparer des cappuccinos et autres cafés lattes avec une mousse de lait savoureuse. La machine à café à grains Krups s’adapte à tous vos goûts. Que vous aimiez le café corsé ou au contraire un café plus doux, il vous suffit de contrôler le niveau de broyage des grains sur son panneau de contrôle pour obtenir le café qui vous ressemble. Grâce au système Thermoblock Compact, innovation Krups, votre café sera toujours à la bonne température. Il ne vous reste plus qu’à le savourer.

Le prix de la machine à café à grains Krups passe sous la barre de 300 € avec Cdiscount

En plus de vous offrir de nombreuses recettes de cafés parfaits, la machine à café à grains Krups est compacte et très élégante. Elle trouvera facilement sa place dans votre cuisine pour un usage quotidien. Avec son réservoir à grains de 260 grammes et son réservoir à eau de 1,7 litres, c’est la machine à café familiale par excellence, sans pour autant faire de compromis sur la qualité. Pour ne rien gâcher, la machine à café à grains Krups est fabriquée en France. Vous êtes séduit par les atouts de la machine à café à grains Krups ? Achetez là à son meilleur prix avec Cdiscount. Le e-commerçant la propose actuellement au prix canon de 299,99 €. Profitez-en vite avant qu’il ne soit trop tard !