Nintendo Switch : profitez de cette promotion rare sur la console à l'occasion de la Red Week de MediaMarkt !

Amusez-vous en famille et entre amis avec la Nintendo Switch

Polyvalente, la Nintendo Switch est la console de jeu portable idéale. Avec ses différents modes, elle permet de jouer en solo, en famille ou encore entre amis. Avec la Nintendo Switch, vous pouvez jouer sur votre télévision grâce à sa station d’accueil. Ses manettes Joy-con sont alors assemblées pour n’en former qu’une. La Nintendo Switch dispose également du mode table. Il est parfait pour jouer partout à deux. Dans cette configuration, chaque joueur dispose d’une manette Joy-Con. Le jeu s’affiche sur l’écran de 6,2 pouces de la Nintendo Switch. Enfin, vous pouvez jouer à la Nintendo Switch seul. Il vous suffit alors de connecter les manettes Joy-Con de chaque côté de l’écran. La Nintendo Switch s’adapte vraiment à toutes les situations et à toutes vos envies. Pour vous faire vivre une expérience hyper réaliste, les manettes Joy-Con de la Nintendo Switch sont dotées de la fonction vibration HD. Elle vous permet de vivre les jeux de façon plus vraie que nature. Grâce à sa capacité de stockage de 32 Go, vous pouvez stocker jusqu’à 3 jeux sur la Nintendo Switch. C’est parfait pour continuer à jouer lors de vos déplacements. Vous avez besoin de plus de stockage ? C’est possible. Il vous suffit d’ajouter une carte mémoire supplémentaire, micro SDXC, micro SDHC ou micro SD, pour emporter autant de jeux que vous le souhaitez. Grâce à sa batterie Li-ion de 4310 mAh, elle vous offre jusqu’à 9 heures d’autonomie. De quoi passer de nombreuses heures à jouer à Pokémon, Mario Kart, The Legend of Zelda et bien d’autres jeux.

Offrez-vous la Nintendo Switch à moins de 280 € avec la Red Week de MediaMarkt

Jusqu’au 2 avril, MediaMarkt organise la Red Week. C’est l’occasion de vous faire bénéficier de remises pouvant aller jusqu’à -25% sur de nombreux articles high-techs et électroménagers. Profitez-en pour vous offrir la Nintendo Switch à moindre prix. Habituellement vendue 294,99 €, MediaMarkt propose actuellement la Nintendo Switch à seulement 274,99 €, soit 20 € de remise. En plus, avec MediaMarkt la livraison est gratuite et rapide. Toute commande passée avant 22h est livrée le lendemain. Ne tardez pas trop, il vous reste 6 jours pour profiter de cette offre exceptionnelle.