Nike : ces paires de sneakers printanières vendues à prix canon à ne pas manquer sur l'e-shop

Faites-vous plaisir avec les promotions Nike

On ne présente plus la marque au swoosh, numéro 1 des ventes de vêtements sportswear partout dans le monde. Toute l’année, Nike propose des remises pouvant aller jusqu'à -50% sur son e-shop et sur l’application Nike. En ce moment, ces promotions concernent plus de 2600 articles ! Sneakers, leggings, pantalons de survêtements, t-shirts, sweats…vous allez forcément trouver le produit qui fera votre bonheur, à petit prix. En plus de proposer des réductions toute l’année dans son onglet promotions, Nike propose régulièrement des offres exclusives réservées à ses membres. En ce moment, les membres Nike bénéficient de -25% de remise à partir de 2 articles achetés sur une sélection de produits. Pour en profiter, c’est facile. Il suffit de vous rendre sur le site de Nike, de vous identifier ou de créer un compte. En créant un compte, vous deviendrez automatiquement membre Nike. Dernière étape, vous faites le plein d’articles canons et entrez le code promo MOVE23 au moment du paiement. Cette offre exceptionnelle est valable jusqu’au 4 avril à 9h. Il vous reste 7 jours pour en profiter.

Offrez-vous de nouvelles sneakers avec les promotions Nike

Avec le retour des beaux jours, il est temps de ranger vos bottes et de laisser place aux sneakers. Nike propose actuellement des prix canons sur des paires de sneakers parfaites pour le printemps. Vous y trouverez les sneakers pour femme Nike Air Max Dawn ultra tendances avec leur style rétro, leur amorti air et leur mix de daim camel et de cuir beige. Nike les propose actuellement à 71,97 € au lieu de 119,99 €, soit 40% de remise. Les femmes trouveront également les sneakers Jordan Air 200 E. Confortables tout en ayant un style très urbain, cette paire de chaussures est parfaite en ville, avec un pantalon habillé pour un look sportswear chic ou en week-end pour un look décontracté. Nike les propose à 67,47 € au lieu de 134,99 €, soit 50% de remise. Ces sneakers mythiques plairont aux femmes comme aux hommes. En ce moment, les Nike SB Zoom Blazer Mid PRM, modèle indémodable et incontournable de Nike, sont à 76,97 € au lieu de 109,99 €, soit 30% de remise. Rendez-vous vite sur le site de Nike, de nombreuses autres paires de sneakers tendances sont en promotion. Et n’oubliez pas, avec Nike, la livraison et les retours sont gratuits.