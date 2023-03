Dyson : le modèle V8 Origin profite en ce moment d’une promo rare faisant passer son prix à moins de 280 euros !

➢ Cliquez ici pour acheter l’aspirateur-balai Dyson V8 Origin 2022 au meilleur prix avec Krëfel

Offrez-vous la performance de l’aspirateur-balai Dyson V8 Origin 2022

On ne présente plus Dyson. C’est la marque de référence dès que l’on parle d’aspirateurs sans sac et d’aspirateurs balai. Son expertise est mondialement reconnue. Les aspirateurs Dyson sont d’une efficacité redoutable sur la poussière. Ils sont aussi très souvent onéreux. Pour répondre aux besoins du plus grand nombre, Dyson a développé une gamme d’aspirateur-balai à des prix abordables. L’aspirateur-balai Dyson V8 Origin 2022 en fait partie. Doté d’une puissance d’aspiration de 425 watts et d’un filtre cyclonique, l’aspirateur-balai Dyson V8 Origin 2022 est très efficace pour chasser miettes et poussières sur tous les types de sols. Carrelages, parquets, tapis et moquettes ou encore béton ciré, l’aspirateur-balai Dyson V8 Origin 2022 traque la poussière partout avec efficacité. Avec son poids léger de 2,5 kilos et son bras télescopique, l’aspirateur-balai Dyson V8 Origin 2022 est parfait pour nettoyer facilement murs et plafonds, mais aussi fauteuils, canapés et sièges auto. L’aspirateur-balai Dyson V8 Origin 2022 est équipé d’une brosse Motorbar, exclusivité Dyson. Elle permet d’aspirer les poils d’animaux et les cheveux sans les emmêler. Grâce à elle, vous n’aurez plus à subir la corvée de nettoyer la tête de votre aspirateur après chaque passage. L’aspirateur-balai Dyson V8 Origin 2022 est livré avec un suceur. C’est l’accessoire idéal pour nettoyer en profondeur les recoins et le dessus de vos plinthes. Performant, l’aspirateur-balai Dyson V8 Origin 2022 vous offre 40 minutes d’autonomie. De quoi faire la chasse à la poussière dans toute votre maison en un seul passage !