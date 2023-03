HP : économisez vite 110 euros sur le prix du PC Portable HP Pavilion 15 avec MediaMarkt avant qu’il ne soit trop tard !

PC portable HP Pavilion 15 : parfait pour travailler et vous divertir

Vous êtes à la recherche de l’ordinateur portable parfait pour vous accompagner au travail, à l’université mais aussi pour vous divertir ? Nous l’avons trouvé pour vous. Le PC Portable HP Pavilion 15 est un ordinateur polyvalent et puissant, qui vous accompagnera tout au long de vos journées. Très performant, il est doté d’un processeur AMD Ryzen 5 5500U et de 16 Go de mémoire vive. Il est parfait pour travailler sur Word, Excel et Powerpoint et pour recevoir vos emails. Il est également suffisamment puissant pour vous permettre de regarder vos séries et films préférés en haute qualité. Son écran de 15,6 pouces vous offre des images en qualité Full HD d’une résolution de 1920x1080 pixels. Il est également antireflet, ce qui est très pratique pour travailler à l’extérieur ou à proximité d’une fenêtre, son écran sera toujours visible ! Le PC Portable HP Pavilion 15 est aussi équipé de 2 haut-parleurs Bang&Olufsen, pour vous offrir un son de haute qualité. Grâce à sa mémoire de stockage de 512 GB, vous pourrez conserver facilement tous vos documents, photos, vidéos et applications. Avec son poids léger de 1,7 kilos, le PC Portable HP Pavilion 15 se transporte aisément. En plus, avec sa batterie Li-ion très performante, il vous offre jusqu’à 8h45 d’autonomie.

La Red Week de MediaMarkt fait chuter le prix du PC Portable HP Pavilion 15

Le PC portable HP Pavilion 15 est l’ordinateur portable idéal. Il saura en effet répondre à tous vos besoins. Très bien équipé, il est doté d’un port USB-C, de 2 ports USB, d’un port HDMI 2.0 et d’un port Jack Audio. Il fonctionne sous le système d’exploitation Windows 11. Profitez de la Red Week de MediaMarkt pour vous l’offrir. Habituellement vendu 798 €, le PC portable HP Pavilion 15 est actuellement affiché à 688 €. Cela vous permet d’économiser 110 € ! C’est un prix canon pour un ordinateur portable de cette qualité. Un conseil, ne tardez pas à en profiter. Si vous le commandez avant 22h, MediaMarkt vous livre gratuitement le lendemain.