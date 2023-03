JBL : le prix de l’enceinte Charge Essential 2 chute de façon inattendue et l’offre fait déjà le bonheur des connaisseurs !

Profitez de l’expertise JBL avec l’enceinte portable Charge Essential 2

Plus que quelques mois avec les vacances d’été et le retour des après-midis et des soirées à la plage ou au bord de la piscine. Pour mettre de l’ambiance lors de ces moments festifs et conviviaux, équipez-vous d’une enceinte portable JBL Charge Essential 2. Dotée d’un haut-parleur en forme de circuit automobile, d’un haut-parleur haute fréquence séparé et de deux radiateurs passifs, l’enceinte portable JBL Charge Essential 2 vous offre un son de très haute qualité, avec des basses profondes, où que vous soyez. Avec son format compact et son poids léger de 930 grammes, l’enceinte portable JBL Charge Essential 2 se transporte partout très facilement. Grâce à sa certification IPX7, elle est étanche. Elle ne craint donc pas les soirées festives autour de la piscine ou les après-midis à la plage. Vous pourrez l’oublier sur votre terrasse sans aucune crainte, même s’il se met à pleuvoir ! Grâce à sa batterie Li-ion, l’enceinte portable JBL Charge Essential 2 vous offre jusqu’à 20 heures d’autonomie en une seule charge. Vous avez épuisé toute la batterie ? La musique peut continuer grâce à son chargeur portable. L’enceinte portable JBL Charge Essential 2 se recharge complétement en seulement 4 heures.

Offrez-vous l’enceinte portable JBL Charge Essential 2 à moins de 90 € grâce à la Red Week

L’enceinte portable JBL Charge Essential 2 est parfaite pour écouter votre musique préférée dans votre salon, votre chambre, mais aussi pour l’emporter avec vous en week-end ou en vacances. Elle se connecte en toute simplicité à tous les smartphones, tablettes et ordinateurs grâce au Bluetooth. C’est vraiment l’accessoire utile et pratique dont vous ne pourrez plus vous passer. Profitez de la Red Week de MediaMarkt pour vous l’offrir à petit prix. Le spécialiste du high-tech propose actuellement l’enceinte portable JBL Charge Essential 2 à seulement 88 € au lieu de 119 €. Cela vous permet d’économiser 31 €. Ne tardez pas trop à vous l’offrir, la Red Week ne dure que quelques jours. Si vous commandez avant 22h, MediaMarkt vous livre gratuitement dès le lendemain.