Plus que 2 jours pour profiter d’une remise de 27% sur le robot de cuisine Kenwood et l’obtenir à moins de 350 € avec Krëfel

Exploitez vos talents culinaires avec le robot de cuisine KMX760BL de Kenwood

Vous aimez préparer de bons petits plats maison et réaliser des gâteaux incroyables ? Pour aller encore plus loin et booster votre créativité culinaire, offrez-vous les services d’un assistant. Le robot de cuisine KMX760BL de Kenwood sera parfait pour vous accompagner au quotidien dans la réalisation de toutes vos pâtisseries et plats fait-maison. Conçu en acier inoxydable, il est très résistant. Avec sa puissance de 1000 watts, il mélange, bat et pétri à la perfection tous vos ingrédients pour sublimer vos préparations. Son bol de 5 litres est l’idéal pour les familles, mais aussi pour recevoir vos amis. Il vous permet par exemple de préparer 2 pâtes à gâteau en une seule fois. Le robot de cuisine KMX760BL de Kenwood est livré avec 3 accessoires : le batteur K en acier inoxydable, le pétrin en acier inoxydable et le fouet en acier inoxydable. Ils vous permettent de réaliser de nombreuses préparations comme monter des blancs en neige, pétrir de la pâte à pain, mélanger une pâte à cookie, réaliser une purée onctueuse ou une sauce hollandaise. Avec le robot de cuisine KMX760BL de Kenwood, vous pouvez laisser libre court à votre imagination culinaire. Vous pouvez l’adapter à vos besoins et à vos envies grâce à ses 15 accessoires vendus en option : hachoir, extracteur de jus, râpes à légumes, fileuse à pâte…

Offrez-vous le robot de cuisine Kenwood à moins de 350 € avec Krëfel

Essayer le robot de cuisine KMX760BL de Kenwood, c’est l’adopter ! Ce véritable assistant culinaire va rapidement devenir un indispensable dans votre cuisine. En plus, il est très élégant avec son design vintage et son mélange d’acier et de bleu minéral. Jusqu’au 31 mars, Krëfel propose le robot de cuisine KMX760BL de Kenwood à 349,95 € au lieu de 479,99 €, soit 27% de remise. Un robot de cuisine de cette qualité à ce prix-là, c’est rare. Profitez-en vite, il vous reste 2 jours pour bénéficier de ce prix canon. Avec Krëfel, si vous le commandez avant 22h, vous êtes livrés gratuitement dès le lendemain, même le dimanche.