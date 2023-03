Amenez la nature dans votre assiette avec ce jardin d’intérieur Classic Véritable à prix fracassé en ce moment sur Krëfel

Faites entrer la nature dans votre appartement avec le jardin d’intérieur Classic Véritable

Le printemps est là. On va bientôt pouvoir délaisser poireaux, choux-fleurs et potirons pour déguster les légumes d’été. Courgettes, poivrons, aubergines et tomates commencent à arriver sur les étals des marchés. Le printemps et l’été signent également le retour des aromates. Ils sont encore meilleurs fraîchement cueillis au moment de la préparation du repas. C’est la touche finale qui sublime tous vos plats. Basilic, ciboulette, persil plat ou coriandre, c’est un bonheur de les avoir à portée de main. En plus, ils sentent divinement bon ! Découvrez le plaisir de les cultiver, même si vous ne possédez pas d’extérieur, grâce au jardin d’intérieur Classic Véritable. Très design et élégant, le jardin d’intérieur Classic Véritable est composé d’un grand bac de 33cm de large pour 38cm de haut et 18,5cm de profondeur, et de 2 mâts conçus avec des LED horticoles. Les mâts éclairent vos plantes jusqu’à 16 heures par jour pour leur permettre de pousser facilement toute l’année. Le jardin d’intérieur Classic Véritable vous permet de cultiver jusqu’à 4 plantes simultanément. C’est l’idéal pour les aromates, les mini légumes et les fleurs comestibles. Très facile à utiliser, il vous suffit de le brancher, de remplir son réservoir d’eau, puis d’y insérer les lingots de graines. Grâce à son réservoir de 2 litres, il vous offre 3 semaines d’autonomie. En résumé, il ne vous reste que deux choses à faire : regarder vos plantes aromatiques pousser et les déguster.

Profitez de 20% de remise sur le jardin d’intérieur Classic Véritable avec Krëfel

Vous êtes prêt à devenir apprenti maraîcher ? Offrez-vous le jardin d’intérieur Classic Véritable. Avec lui, vous avez le choix entre 70 types de plantes, fleurs comestibles et aromates à cultiver. De quoi vous faire plaisir et découvrir de nouvelles saveurs toute l’année. Basilic, tomates cerises, ciboulette, origan, mini poivron, piment ou fraise…le choix est immense ! Vendu habituellement 149,90 €, Krëfel propose actuellement le jardin d’intérieur Classic Véritable à 119,95 €, soit 20% de remise. Vous avez jusqu’au 2 avril pour profiter de cette offre exceptionnelle qui célèbre l’arrivée du printemps !