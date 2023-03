Amazon : ce PC Gamer MSI à prix cassé est le bon plan à ne pas manquer avant la fin des Ventes Flash de Printemps !

Visez la performance avec le PC Gamer MSI Crosshair 15

Les amateurs de jeux vidéo vont être conquis par la puissance et la performance du PC Gamer MSI Crosshair 15. Ce PC vous offre des performances incroyables avec son processeur Intel Core de 12ème génération, ses 16 Go de RAM et sa carte graphique de GeForce RTX série 40 Laptop GPU. Son GPU est exceptionnel grâce au DLSS 3 basé sur l’IA et au ray tracing qui vous assure des images ultraréalistes, pour une expérience de jeu totalement immersive. Le PC Gamer MSI Crosshair 15 est doté de la technologie Max-Q. Elle optimise le fonctionnement de la batterie et du système pour une efficacité plus élevée. Avec son écran de 15,6 pouces Full HD et un taux de rafraichissement de 240 Hz, le PC Gamer MSI Crosshair 15 vous offre des images fluides, d’une qualité incroyable. Pour vous offrir des heures de jeux vidéo sans risque de surchauffe, le PC Gamer MSI Crosshair 15 est équipé du système Cooler Boost 5. Deux ventilateurs et 5 caloducs lui garantissent alors une bonne circulation de la chaleur, même dans les moments les plus extrêmes. Pensé pour les joueurs, le PC Gamer MSI Crosshair 15 dispose d’un clavier à rétroéclairage Spectrum. Il vous offre une large gamme de teintes, inspirée des couleurs que l’on peut retrouver dans les jeux de science-fiction. Jusqu’au bout, le PC Gamer MSI Crosshair 15 vous promet une expérience de jeu immersive et exceptionnelle.

