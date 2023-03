Chouchoutez votre sommeil sans vous ruiner avec ce pack Emma Hybride élu meilleur choix par l’UFC Que Choisir en France (-50% de réduction)

Offrez-vous un sommeil réparateur avec le pack hybride Emma Matelas

Prendre soin de son sommeil, c’est prendre soin de sa santé. Un sommeil réparateur vous permet d’aborder vos journées en pleine forme. Un sommeil de qualité passe par une bonne literie. Lit, sommier, draps, couette, oreiller, et matelas, ce sont les alliés indispensables pour vous offrir de belles nuits, et offrir à votre corps un repos bien mérité, sans douleurs au réveil. Pour chouchouter votre sommeil, offrez-vous le matelas hybride d’Emma Matelas. En quelques années, elle est devenue une marque de référence sur le marché de la literie haut de gamme. Son matelas hybride est tellement qualitatif, qu’il est très rapidement devenu le matelas à ressorts ensachés le plus primé en Europe. Il a été récompensé par l’UFC Que choisir en France, par Consumentenbond aux Pays-Bas, par Which ? au Royaume-Uni. Enfin, il a été élu produit de l’année en Italie. Ce qui fait la différence du matelas hybride Emma Matelas ? Sa technologie triple mousse. Elle offre au corps un confort inégalé ainsi qu’une bonne respirabilité. Le matelas hybride soutient votre corps et soulage les pressions grâce aux ressort ensachés Aeroflex à 5 zones et à sa mousse HRX. Avec le matelas hybride, vous n’aurez plus jamais chaud la nuit. Vous pourrez également oublier le mal de dos car il s’adapte à toutes les positions de sommeil.

Profitez d’une réduction exceptionnelle de -50% sur le pack hybride d’Emma Matelas

Avec le matelas hybride d’Emma Matelas, vos nuits seront douces et votre sommeil réparateur. Essayez le pendant 100 nuits comme vous le propose Emma Matelas, vous ne voudrez plus le quitter ! En ce moment, Emma Matelas propose le pack hybride composé d’un matelas hybride, d’un protège-matelas et d’un oreiller Diamant à -50% de remise. Le protège matelas, imperméable, probiotique et antibactérien vous permet de protéger votre matelas. L’oreiller Diamant soutient vos cervicales avec douceur pour prendre soin de votre dos tout au long de la nuit. Le pack 2 personnes incluant un matelas hybride 2 personnes de dimension 160x200cm, un protège-matelas de 160x200cm et 2 oreillers Diamant est au prix de 863 € au lieu de 1726 €. C’est le moment de profiter de cette offre exceptionnelle. En plus, avec Emma Matelas, vous avez la possibilité de payer en 3 fois.