Collect&Go Deals : Dash, Palmolive, Always, Duracell,... des produits de grandes marques profitent de promotions exceptionnelles cette semaine, faites vite avant l’épuisement des stocks !

Augmentez votre pouvoir d’achat avec les Collect&Go Deals de Colruyt

Vous avez envie de faire des économies sans vous priver ? Profitez dès à présent des Collect&Go Deals de Colruyt. C’est malin et cela vous permet d’acheter des produits de grandes marques à moindre coût. Chaque semaine, Colruyt vous propose d’acheter en gros de nombreux produits de la vie courante, et de bénéficier de remises pouvant aller jusqu’à -80%. Ces offres exceptionnelles concernent les produits ménagers, la lessive, l’adoucissant, le gel douche, le shampoing, les couches, les lingettes, les protections hygiéniques, le dentifrice, le déodorant, les rasoirs, les brosses à dents et bien d’autres produits non périssables. En profitant des Collect&Go Deals de Colruyt, vous ne manquerez plus jamais de ces produits essentiels au quotidien. En plus, vous les aurez achetés au meilleur prix. Pour faire un maximum d’économies, profitez également du service de courses en ligne de Colruyt. Faire vos courses en ligne vous permet de contrôler ce que vous achetez. Vous avez aussi le temps de comparer les prix. En plus, vous gagnerez du temps. Une fois votre panier rempli sur le site de Colruyt ou de Bio Planet, vous n’avez plus qu’à aller le récupérer dans un des nombreux points de retrait. Si vos achats dépassent les 60 €, Colruyt vous livre à domicile gratuitement. En résumé, facilitez-vous la vie et faites des économies avec Colruyt.

