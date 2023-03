Préparez l'arrivée des beaux jours avec ce barbecue Weber en promotion à moins de 200 euros sur Coolblue

Célébrez le retour du soleil avec le pack barbecue Original Kettle de Weber

Il était temps ! Les jours rallongent de plus en plus et les températures montent. C’est le moment de ressortir les barbecues et d’organiser des moments festifs en famille et entre amis autour de grillades et de boissons fraiches. Pratique et convivial, le barbecue est vraiment l’indispensable d’un été réussi. Si vous n’avez pas encore de barbecue, équipez-vous d’un barbecue Weber. C’est la référence sur le marché. Pour démarrer, offrez-vous le pack barbecue Original Kettle de Weber. Il se compose d’un barbecue de 47 centimètres de diamètre, parfait pour recevoir jusqu’à 8 personnes, d’une housse de protection, de charbon et d’un set cheminée d’allumage. Très facile d’entretien, les cendres du barbecue Original Kettle de Weber sont récupérées directement dans son cendrier situé dans le tiroir inférieur du barbecue. Il vous suffit de l’ouvrir pour récupérer les cendres et les jeter. Le barbecue Original Kettle de Weber est également doté d’un mesureur de briquettes, il vous permet de mesurer la bonne quantité de briquettes pour un démarrage facile et efficace. Grâce à son rail à charbon, vous pouvez griller vos viandes et brochettes directement et indirectement. Enfin, grâce au couvercle avec thermomètre intégré du barbecue Original Kettle de Weber, vous contrôlez facilement la température, pour une cuisson toujours parfaite.

Offrez-vous le pack barbecue Original Kettle de Weber à moins de 190 €

Weber est la marque de référence sur le marché des barbecues. Avec un barbecue Weber, tout est simple : l’allumage, la cuisson et l’entretien. C’est vraiment le barbecue qu’il vous faut. Pour célébrer l’ouverture de la saison de barbecue, Coolblue propose actuellement le pack barbecue Original Kettle de Weber à 189,99 € au lieu de 206,98 €. Profitez-en, il est rare que les barbecues Weber soient en promotion. Le pack barbecue Original Kettle de Weber a reçu la note de 9,3 sur 10 par plus de 270 utilisateurs, c’est un gage de qualité. Si vous le commandez avant minuit, Coolblue vous livre le pack barbecue Original Kettle de Weber gratuitement dès demain.